Economía

Entre frutas, historias y bromas: la vida de don Marco en el mercado de Ciudad Quesada

El puesto La Providencia, en el Mercado Óscar Kooper de Ciudad Quesada, guarda una historia que ya va para tres generaciones dedicadas al comercio

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Por Gustavo Ortega Campos
MATERIAL EXCLUSIVO DE LA NACION. 06/03/2026, Alajuela, San Carlos, recorrido por el canton mas grande del pais para ver como está el avance económico en el cantón.
Desde que era niño, don Marco Quirós vive entre frutas, verduras y clientes fieles en el mercado de Ciudad Quesada, donde continúa el legado que inició su padre hace ocho décadas. (José Cordero/La Nación)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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