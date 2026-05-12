Economía

Empresa tecnológica ampliará operación en Costa Rica con 150 nuevas posiciones e incrementará operación de inteligencia artificial

Feuji expandirá oficinas en Ultra Park I y contratará personal en tres años

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Por Jailine González Gómez
Feuji proyecta 150 empleos en Costa Rica y amplía sus equipos en inteligencia artificial, servicios empresariales y operaciones comerciales.
Feuji proyecta 150 empleos en Costa Rica y amplía sus equipos en inteligencia artificial, servicios empresariales y operaciones comerciales. (CINDE/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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