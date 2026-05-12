Empresa tecnológica ampliará operación en Costa Rica con 150 nuevas posiciones e incrementará operación de inteligencia artificial

Feuji proyecta 150 empleos en Costa Rica y amplía sus equipos en inteligencia artificial, servicios empresariales y operaciones comerciales.

Feuji, empresa global de tecnología, anunció la expansión de su centro en Costa Rica. La compañía proyecta abrir cerca de 150 nuevas posiciones en los próximos tres años.

La firma informó que esta nueva fase incluye la ampliación de sus oficinas en Ultra Park I. Desde Costa Rica, Feuji diseña y gestiona soluciones de inteligencia artificial, automatización y servicios empresariales para clientes internacionales.

Erick Ballestero, director país de la compañía, afirmó que la operación local diseña y ejecuta soluciones complejas de negocio. Según Ballestero, la compañía ratifica en 2026 su confianza en el país con más contrataciones y procesos más especializados.

Feuji es una empresa tecnológica de India, con sede principal en Texas, Estados Unidos. Fue fundada en 2014. La compañía se especializa en transformación digital, inteligencia artificial, automatización, ciberseguridad y servicios de datos.

En nuestro país, la empresa incorporó nuevas líneas de negocio en DevOps y servicios de tercerización, conocidos como BPO. Estas áreas se enfocan de forma especial en operaciones de ventas.

Ana Romero, gerente de Asesoría de Inversión de Cinde, explicó que la expansión de Feuji refleja la evolución del sector servicios hacia operaciones de mayor sofisticación tecnológica. Según Romero, la combinación de ingeniería digital, DevOps, inteligencia artificial generativa y servicios empresariales especializados abre oportunidades para el talento costarricense.

La compañía desarrolla soluciones personalizadas basadas en machine learning y analítica predictiva. Estas plataformas combinan modelos de lenguaje de gran escala e integración de datos en tiempo real.

Uno de los proyectos desarrollados desde Costa Rica es Ask the Prospects (ATP). Feuji indicó que esta plataforma de habilitación de ventas funciona con inteligencia artificial. La solución combina simulaciones de clientes basadas en datos reales, aprendizaje gamificado y analítica en tiempo real.

La empresa busca fortalecer sus equipos de servicios compartidos y BPO. Las vacantes se enfocan en operaciones comerciales, recursos humanos y finanzas.

En esta etapa, se buscan perfiles relacionados con la gestión de viajes corporativos. La compañía requiere experiencia en coordinación y reserva de viajes de negocios, atención a clientes empresariales, cumplimiento de políticas corporativas y manejo de regulaciones del sector.

Las personas interesadas deben contar con inglés intermedio avanzado. Pueden aplicar al correo recruitmentcr@feuji.com o mediante el perfil de LinkedIn de Feuji.

La compañía también prevé contratar perfiles tecnológicos especializados. Entre ellos están profesionales con experiencia en inteligencia artificial generativa, ecosistemas LLM, desarrollo full-stack y DevOps.