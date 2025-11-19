Empresa en Costa Rica dará licencia por muerte y adopción de mascotas a sus empleados

Mondelēz Costa Rica dará permiso de tres días por adopción o muerte de mascotas, en apoyo al bienestar emocional de su personal.

Mondelēz International implementó en Costa Rica una nueva política que otorga licencia laboral de tres días a sus colaboradores por motivo de adopción o fallecimiento de una mascota.

Según la compañía, esta decisión se fundamenta en el creciente vínculo entre personas y animales de compañía. Un estudio de YouGov Global Profiles (2024) reveló que el 55,5% de los latinoamericanos tiene al menos un perro, superando a otras regiones del mundo, salvo Sudáfrica con un 60,7%.

La empresa explicó que el objetivo de esta licencia es brindar apoyo emocional en momentos significativos. En el caso de la adopción, se busca facilitar el proceso de adaptación y establecimiento de rutinas con el nuevo integrante del hogar.

Por su parte, el permiso por fallecimiento ofrece espacio para que el colaborador pueda vivir el duelo de forma tranquila y acompañada.

María Gabriela Herrera, directora senior de Recursos Humanos de la compañía, indicó que la reputación corporativa se fortalece desde el cuidado interno.

Agregó que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso de Mondelēz con sus valores institucionales, entre ellos hacer lo correcto y crecer cada día con las personas en el centro.