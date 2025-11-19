Economía

Empresa en Costa Rica dará licencia por muerte y adopción de mascotas a sus empleados

Mondelēz ofrece nuevo permiso laboral para quienes adopten o pierdan a sus mascotas, reforzando su cultura de bienestar interno

Por Damián Arroyo C.
Mondelēz Costa Rica dará permiso de tres días por adopción o muerte de mascotas, en apoyo al bienestar emocional de su personal.
Mondelēz Costa Rica dará permiso de tres días por adopción o muerte de mascotas, en apoyo al bienestar emocional de su personal.







