Economía

Empresa de servicios de Estados Unidos cerró sus operaciones en Costa Rica

Synter Resource Group finalizó sus operaciones el 30 de octubre por razones financieras. Costa Rica era su única sede fuera de Estados Unidos.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
La empresa estadounidense Synter Resource Group despidió a su personal en Costa Rica el pasado 30 de octubre. (Cortesía de Cinde/Cortesía de Cinde)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Synter Resources GroupCierre de Synter en Costa Rica
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.