Empresa de Estados Unidos invertirá $15 millones en Costa Rica y creará 300 empleos

Compañía especializada en manufactura para la industria de dispositivos médicos anunció la construcción de su tercera planta en Costa Rica, que entrará en operación en 2027

Por Gustavo Ortega Campos
Después de casi 10 años de operar en el país, la firma estadounidense Resonetics confirmó una nueva inversión de $15 millones para ampliar su capacidad productiva en Zona Franca Coyol, donde proyecta contratar 300 colaboradores adicionales.







