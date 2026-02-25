Empresa de Estados Unidos invertirá $15 millones en Costa Rica y creará 300 empleos

Después de casi 10 años de operar en el país, la firma estadounidense Resonetics confirmó una nueva inversión de $15 millones para ampliar su capacidad productiva en Zona Franca Coyol, donde proyecta contratar 300 colaboradores adicionales.

La empresa estadounidense Resonetics anunció la expansión de sus operaciones en Costa Rica con una inversión de $15 millones dirigida a la construcción de una tercera planta en el país con la que se prevé la creación de 300 nuevos empleos.

La firma especializada en soluciones avanzadas de ingeniería y manufactura para la industria de dispositivos médicos y opera en Zona Franca Coyol. La nueva planta estará en operaciones en 2027.

Resonetics inició operaciones en Costa Rica en 2016 y abrió su segunda planta en 2024.

Dave Mitchell, vicepresidente de Operaciones de Resonetics, señaló que la inversión es resultado directo del éxito que han logrado al atender a su base global de clientes desde Costa Rica durante los últimos 10 años.

La empresa cuenta con más de 500 colaboradores. El tercer edificio ampliará el portafolio tecnológico en Costa Rica, añadió Mitchell, de acuerdo con un comunicado de prensa conjunto del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Por su parte, Kevin Kelly, director ejecutivo de Resonetics, refirió que al invertir en capacidades avanzadas de manufactura y ampliar la presencia en Costa Rica, están posicionando a la marca para atender la creciente demanda de los clientes, acelerar la innovación y apoyar el desarrollo de tecnologías médicas.

El jerarca del Comex, Manuel Tovar, dijo que esta inversión fortalece el clúster de dispositivos médicos, impulsa la generación de empleo especializado y profundiza la integración de la empresa con proveedores locales.

Los dispositivos médicos son los principales bienes de exportación de Costa Rica y equivalen al 48% de las colocaciones totales, estimadas en más de $22.000 millones al cierre de 2025.

Carlos Wong, director ejecutivo de CODE Development Group, co-desarrollador de Zona Franca Coyol, ubicada en Alajuela, destacó que este parque agrupa al principal ecosistema de Ciencias de la Vida del país.

La atracción sostenida de inversiones han generado exportaciones que superan los $4.440 millones anuales.