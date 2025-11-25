Economía

Empresa alemana inaugura nueva planta en Cartago y creará 150 empleos

La nueva planta en Cartago incluirá cuartos limpios, procesos avanzados y un centro de servicios corporativos

Por Damián Arroyo C.
Grupo G.RAU expandió su operación en Costa Rica con nueva planta en Cartago. Contratará personal técnico y de manufactura.
Grupo G.RAU expandió su operación en Costa Rica con nueva planta en Cartago. Contratará personal técnico y de manufactura. (Procomer/Cortesía)







