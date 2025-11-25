Empresa alemana inaugura nueva planta en Cartago y creará 150 empleos

Grupo G.RAU expandió su operación en Costa Rica con nueva planta en Cartago. Contratará personal técnico y de manufactura.

Con una inversión superior a $12 millones, el Grupo G.RAU, de origen alemán, inauguró su cuarta planta en Costa Rica, ubicada en Cartago. Esta expansión corresponde a las filiales RAU Precision Metals S.A. y Admedes S.A., especializadas en manufactura de alta tecnología.

La apertura generará aproximadamente 150 nuevos empleos en áreas como ingeniería, técnica, producción y apoyo operativo. El proceso de contratación comenzará en los próximos meses, según confirmaron las empresas.

El nuevo complejo, que abarca 5.000 m², incluye cuartos limpios certificados bajo ISO 7 e ISO 8, así como áreas dedicadas al estampado (stamping), recubrimiento de grado médico y subensamble de componentes fabricados con Nitinol, un material clave en dispositivos cardiovasculares.

Según el CEO del grupo, Axel Pfrommer, la expansión en Costa Rica representa un pilar estratégico en su plan global. Resaltó la calidad del talento costarricense y la cercanía con clientes como factores determinantes. Indicó que el nuevo edificio refleja su compromiso con el país y que esperan alcanzar su capacidad operativa máxima en 2028.

RAU Precision Metals incorporará procesos de estampado y aumentará la producción de tubos de Nitinol, además de establecer un centro de servicios compartidos corporativo.

Por su parte, Admedes implementará procesos de recubrimiento de grado médico y subensamble en entornos de cuarto limpio, fortaleciendo sus capacidades globales.

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, agradeció la confianza del grupo en Costa Rica y destacó que la nueva planta contribuirá a la generación de encadenamientos productivos en sectores estratégicos.

Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), señaló que Costa Rica ofrece un ecosistema de manufactura médica altamente especializado. Destacó que más de 95 multinacionales del sector médico operan en el país desarrollando soluciones de alto valor agregado.