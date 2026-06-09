Economía

Empleo en Costa Rica pierde impulso, pero el país se mantiene entre los líderes mundiales de contratación

La encuesta de ManpowerGroup muestra una desaceleración en las contrataciones, aunque Costa Rica conserva una posición destacada a escala global

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Por Damián Arroyo C.
Alajuela lidera las expectativas de empleo y la inteligencia artificial emerge como uno de los principales motores de productividad empresarial.
Alajuela lidera las expectativas de empleo y la inteligencia artificial emerge como uno de los principales motores de productividad empresarial. (ChatGPT/Generada con IA)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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