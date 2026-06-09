Empleo en Costa Rica pierde impulso, pero el país se mantiene entre los líderes mundiales de contratación

Alajuela lidera las expectativas de empleo y la inteligencia artificial emerge como uno de los principales motores de productividad empresarial.

Un 36% de los empleadores en Costa Rica prevé contratar personal durante el tercer trimestre de 2026, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Costa Rica. La cifra corresponde a la Tendencia Neta de Empleo ajustada por estacionalidad.

El resultado representó una disminución de 7 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior. También mostró una caída de 5 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025.

La encuesta se aplicó a más de 400 empleadores en todo el país. Del total de participantes, un 47% indicó que aumentaría su planilla. Un 11% anticipó reducciones. Además, un 41% no previó cambios y un 1% aún no definió sus planes de contratación.

Costa Rica supera el promedio mundial

Según el estudio, Costa Rica ocupó el tercer lugar en América Latina en expectativas de contratación. Además, se situó 10 puntos porcentuales por encima del promedio global, que alcanzó un 26%.

La gerente país de ManpowerGroup Costa Rica, Scarleth Tercero, señaló que el país mantiene una posición destacada en el contexto internacional. Según la empresa, Costa Rica figura como el sexto país del mundo con mejores expectativas de contratación, pese a las señales de ajuste observadas en el mercado laboral.

Construcción y bienes raíces lidera la contratación

El sector de Construcción y Bienes Raíces registró la expectativa de contratación más alta para el tercer trimestre de 2026 con un 57%. Le siguieron Manufactura, con un 56%, y Finanzas y Seguros, con un 47%.

Otros sectores mostraron las siguientes proyecciones:

Comercio y Logística: 39%.

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos: 38%.

Sector Público, Salud y Servicios Sociales: 17%.

Recursos Naturales: 14%.

Alajuela lidera las expectativas de empleo y la inteligencia artificial emerge como uno de los principales motores de productividad empresarial. (ChatGPT/Generada con IA)

Alajuela encabeza las expectativas de empleo

En el análisis geográfico, Alajuela lideró las expectativas de contratación con un 55%. Le siguieron San José con un 38% y Heredia con un 30%.

Más atrás aparecieron Puntarenas y Limón, ambos con un 28%, seguidos por Cartago con un 21% y Guanacaste con un 13%.

Por tamaño de empresa, las organizaciones con entre 250 y 999 colaboradores mostraron la intención de contratación más sólida. Su Tendencia Neta de Empleo alcanzó un 60%.

Inteligencia artificial gana peso en la productividad

La encuesta también exploró la percepción empresarial sobre la inteligencia artificial. Más de la mitad de los empleadores consultados consideró que esta tecnología se consolidó como uno de los principales motores de productividad durante el último año.

Las acciones más asociadas con mejoras en productividad fueron:

Uso de herramientas de inteligencia artificial para tareas diarias: 66% .

. Aplicación de inteligencia artificial en estrategias de negocio: 63% .

. Capacitación para utilizar herramientas de inteligencia artificial: 61%.

De acuerdo con ManpowerGroup, estos resultados reflejan el avance de la automatización y la transformación digital en el mercado laboral costarricense. La empresa indicó que el fortalecimiento de las habilidades digitales será clave para responder a las nuevas exigencias del entorno laboral y mantener la competitividad organizacional.