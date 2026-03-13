Emergencia fitosanitaria en Costa Rica: Roya naranja afecta el 40% la producción de caña de azúcar

(Captura de pantalla. Conferencia del MAG /Captura de pantalla. Conferencia del MAG)

La roya naranja afecta el rendimiento en la producción de caña de azúcar. La afectación se concentra en Pérez Zeledón y Buenos Aires.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) declaró emergencia fitosanitaria por la presencia del hongo de roya naranja en el 39,6% del área cultivada de caña de azúcar, estimada en 1.530 hectáreas.

La incidencia ha provocado la disminución del 37% del rendimiento productivo.

“El área no es muy grande pero aglutina un número importante de productores afectados”, señaló Víctor Carvajal, jerarca del MAG.

La afectación se focaliza en la Región Brunca, específicamente en los cantones Pérez Zeledón y Buenos Aires.

Carvajal dijo en conferencia de prensa, que la primera información de las afectaciones se dio a inicios de febrero, pero no se conocía la magnitud de los daños.

A inicios de marzo, con la presentación del informe técnico preliminar presentado por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y la Liga Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), se decidió emitir la declaratoria de emergencia, publicada en La Gaceta del 12 de marzo.

Explicó que esta declaratoria es un mecanismo que tiene el MAG para atender emergencias frente a plagas y enfermedades en las actividades agrícolas y ganaderas.

¿Qué hace la roya naranja?

La roya naranja (Puccinia kuehnii) es provocada por un hongo cuyas esporas se diseminan en el aire y está afectando variedades con altos rendimientos productivos.

Alejandro Rodríguez, gerente del Departamento de Investigación de la Dirección de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (Dieca) de Laica, explicó que el hongo se instala en las hojas. El principal síntoma es la coloración naranja.

La metodología de cálculo de las afectaciones es mediante una escala ya establecida denominada índice de área foliar. Cada nivel de afectación equivale a una pérdida en toneladas por hectárea.

El registro de la enfermedad data desde 1914 en la Isla de Java. Apareció en Costa Rica en julio de 2007 y generó la reducción del 27% en la producción. En ese momento también se declaró emergencia fitosanitaria, indicó Rodríguez.

En las acciones para atender la emergencia fitosanitaria están involucrados Laica, la Federación de Cámaras Productoras de Caña de Azúcar (Fedecaña), Coopeagri, el MAG y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).