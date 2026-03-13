Economía

Emergencia fitosanitaria en Costa Rica: Roya naranja afecta el 40% la producción de caña de azúcar

Hongo de roya naranja vuelve a generar alarma 19 años después con afectación a cultivos en Pérez Zeledón y Buenos Aires

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Por Gustavo Ortega Campos
La roya naranja afecta el rendimiento en la producción de caña de azúcar. La afectación se concentra en Pérez Zeledón y Buenos Aires.
La roya naranja afecta el rendimiento en la producción de caña de azúcar. La afectación se concentra en Pérez Zeledón y Buenos Aires. (Captura de pantalla. Conferencia del MAG /Captura de pantalla. Conferencia del MAG)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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