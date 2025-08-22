Economía

El melón más caro del mundo: su precio supera al de un automóvil

Un melón japonés alcanzó el precio de un automóvil durante una subasta

Por Damián Arroyo C. y O Globo / Brasil / GDA
El melón Yubari King se subastó por 1 millón de yenes en Japón. En Costa Rica, el kilo cuesta ¢1.000, según el Consejo Nacional de Producción.
El melón Yubari King se subastó por 1 millón de yenes en Japón. En Costa Rica, el kilo cuesta ¢1.000, según el Consejo Nacional de Producción. (Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón/Cortesía)







