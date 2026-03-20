Dunkin’ inaugura nuevo local en Cartago: conozca dónde está ubicado y su horario

La cadena Dunkin abrirá un nuevo local en Cartago en marzo. La inversión ronda los $600.000 y generará unos 25 empleos directos.

La cadena de donas y café Dunkin’ abrió este 20 de marzo de 2026 su nuevo establecimiento en Cartago, según anunció la marca a través de sus redes sociales. La apertura forma parte del plan de crecimiento que la marca impulsa en Costa Rica durante este año.

El establecimiento se ubica en la Avenida del Comercio, al costado este de la Municipalidad de Cartago, contiguo al local de Pizza Hut, el horario es de 6 a. m. a 8:30 p. m.

De acuerdo con información consignada previamente por Mario Vargas, gerente regional de Mercadeo de AR Holdings, grupo responsable de la operación de la marca en el país, este punto de venta forma parte del plan de crecimiento de la marca en Costa Rica. La inversión para su desarrollo ronda los $600.000, destinados a su construcción y puesta en marcha.

La apertura genera alrededor de 25 empleos directos, principalmente en áreas operativas, servicio al cliente y administración del local. El local tiene una superficie aproximada de 100 metros cuadrados, diseñada para facilitar la operación y mejorar la atención a los clientes.

Según informó la cadena, este nuevo local en Cartago forma parte del plan de expansión de Dunkin’ para 2026. El programa contempla un total de ocho nuevas aperturas en Costa Rica durante el año.