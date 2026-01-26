Economía

Dubái contará con el primer barrio residencial de ultralujo creado por Mercedes-Benz: vea las fotos

La marca alemana y la desarrolladora Binghatti construyen en Meydan un barrio completo con torres residenciales, diseño premium y precios que alcanzan los $5.000.000

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Dubái sumará un distrito residencial firmado por Mercedes-Benz. El complejo tendrá 12 torres, 13.000 apartamentos y una torre central de 341 metros.
Dubái sumará un distrito residencial firmado por Mercedes-Benz. El complejo tendrá 12 torres, 13.000 apartamentos y una torre central de 341 metros. (Mercedes-Benz/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaDubáiMercedes-Benz
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.