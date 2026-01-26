Dubái contará con el primer barrio residencial de ultralujo creado por Mercedes-Benz: vea las fotos

Dubái sumará un distrito residencial firmado por Mercedes-Benz. El complejo tendrá 12 torres, 13.000 apartamentos y una torre central de 341 metros.

Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, albergará el primer barrio residencial de lujo extremo desarrollado por Mercedes-Benz, un proyecto inmobiliario sin precedentes para una marca automotriz. La iniciativa marca un nuevo paso en la expansión de las casas de lujo hacia el sector habitacional de alto perfil.

El proyecto surge de una alianza entre Mercedes-Benz y la desarrolladora Binghatti. El plan contempla 13.000 apartamentos distribuidos en 12 torres, con diseño interior de alto nivel y un concepto urbano enfocado en confort, exclusividad y una identidad de marca claramente definida.

La incursión de marcas automotrices en bienes raíces ya existía. Porsche, Aston Martin, Bentley, Bugatti y Pagani desarrollaron torres residenciales en Miami y Dubái. La diferencia en este caso radica en la escala. Mercedes-Benz no construyó una sola torre. La marca apostó por un distrito residencial completo.

El complejo se denomina Binghatti City. Abarca cerca de 930.000 m² y se ubica en la zona de Meydan, una de las áreas de mayor crecimiento urbano en Dubái. La inversión total asciende a $8.200 millones.

El elemento central del desarrollo es la torre Vision Iconic, con 341 metros de altura. A su alrededor se levantan otras 11 torres que disminuyen de tamaño de forma progresiva. El diseño genera un skyline en efecto cascada. Este es el segundo proyecto conjunto entre Mercedes-Benz y Binghatti, luego de una torre de 65 niveles en el centro de Dubái que entra en su fase final de construcción.

Dubái sumará un distrito residencial firmado por Mercedes-Benz. El complejo tendrá 12 torres, 13.000 apartamentos y una torre central de 341 metros. (Mercedes-Benz/Cortesía)

La arquitectura refleja el ADN visual de Mercedes-Benz. Los podios horizontales incorporan elementos inspirados en la parrilla frontal de los automóviles de la marca. Los acabados cromados y los tonos plateados dominan tanto el exterior como los espacios internos.

Cada torre recibe el nombre de un modelo de la marca alemana. Los apartamentos siguen la filosofía de diseño Sensual Purity, que prioriza líneas limpias y materiales nobles. Los espacios combinan negro y plata, con equilibrio mediante madera natural y cuero.

El desarrollo apunta a más que vivienda. El plan maestro incluye áreas culturales, zonas comerciales, parques, centros de movilidad, espacios deportivos y restaurantes. El concepto plantea un barrio caminable, con servicios integrados y funcionamiento casi autosuficiente.

Los precios confirman el enfoque ultra lujoso del proyecto. Los estudios parten de $435.600. Los apartamentos de un dormitorio alcanzan $2.600.000. Las unidades de dos habitaciones llegan a $3.000.000. Los inmuebles de tres dormitorios inician en $5.000.000.

El perfil económico del público objetivo resulta claro. Incluso la opción más accesible se dirige a compradores con alto poder adquisitivo. La compra de un automóvil de lujo representa un gasto secundario para este segmento.

La finalización del complejo está prevista en aproximadamente tres años y medio. El cronograma sitúa la entrega en mediados de 2029.

Entre las amenidades destacan salas de e-sports, salones para eventos, clubes deportivos, piscinas, gimnasios y áreas abiertas para recreación y picnics. El diseño busca que el residente no necesite salir del complejo para sus actividades diarias.

