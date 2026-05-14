Dos Pinos impulsa uso de agentes de inteligencia artificial para reducir errores y agilizar procesos

Dos Pinos utiliza agentes de inteligencia artificial para optimizar procesos internos y reducir errores en empaques y análisis de datos.

La cooperativa costarricense Dos Pinos incorporó alrededor de 80 agentes de inteligencia artificial en distintas áreas de operación para automatizar tareas, reducir errores y acelerar procesos internos. La estrategia incluye desde revisión de empaques y gestión legal hasta atención de clientes y análisis de riesgos.

La empresa, con sede en Alajuela, explicó que uno de los desarrollos más recientes corresponde a un agente creado para verificar información nutricional y regulatoria en empaques de productos. La herramienta compara datos técnicos con etiquetas finales y detecta inconsistencias antes de la salida a producción.

Según la cooperativa, las inconsistencias en la etapa de diseño disminuyeron en más de un 50% desde la implementación del sistema, mientras que el tiempo promedio para lanzar productos al mercado se redujo en cerca de 10 días.

“Los errores no estaban tanto en la parte gráfica sino en la información nutricional y regulatoria. Eso debe tener un nivel de precisión milimétrica”, señaló Jhojan Rodríguez, líder creativo del departamento interno de diseño de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos.

Dos Pinos señaló que la adopción de inteligencia artificial forma parte de una estrategia para mantener competitividad en un sector caracterizado por altos niveles de regulación, presión de costos y necesidad de eficiencia operativa. La compañía procesa alrededor de 1,3 millones de litros de leche diarios provenientes de unas 1.500 fincas asociadas.

“Vemos en la inteligencia artificial y en la parte agéntica un valor y un potencial inmenso. Más que una herramienta, vemos la IA como una ventaja competitiva para las personas y la Cooperativa, que nos ayuda a transformar la manera de hacer las cosas y a mejorar los distintos procesos, reducir costos, ganar eficiencias y abrir camino a nuevas oportunidades que antes resultaban complejas de hacer”, dice Alejandro Arguedas, director corporativo de tecnologías de la información de Dos Pinos.

La organización indicó que los agentes fueron desarrollados principalmente con herramientas como Microsoft 365 Copilot, Copilot Chat y Copilot Studio. Estas plataformas permiten automatizar funciones específicas y apoyar labores administrativas y operativas.

Entre los sistemas implementados destacan asistentes para la elaboración de acuerdos de confidencialidad, soporte de tecnologías de la información, gestión de evaluaciones de riesgo y un “veterinario virtual” orientado a recomendar productos para ganado.

La automatización también impactó áreas comerciales. Un analista de ventas logró reducir tareas manuales relacionadas con envío de reportes diarios mediante herramientas de inteligencia artificial integradas con Power BI y Outlook. La cooperativa aseguró que esto permitió liberar tiempo para labores de análisis y generación de indicadores.

Actualmente, Dos Pinos desplegó herramientas Copilot a más de 1.000 personas colaboradoras en una primera fase de adopción y prevé ampliar el programa durante este año. Además, mantiene un sistema interno de embajadores de inteligencia artificial para capacitar personal en distintas áreas.

La cooperativa afirmó que el objetivo no consiste en sustituir personal, sino en disminuir tareas repetitivas y permitir que los equipos se enfoquen en labores estratégicas y creativas.