Economía

Dos Pinos impulsa uso de agentes de inteligencia artificial para reducir errores y agilizar procesos

Dos Pinos incorporó agentes de inteligencia artificial para reducir errores, agilizar procesos y acelerar el lanzamiento de productos en Centroamérica

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Por Silvia Ureña Corrales
Dos Pinos utiliza agentes de inteligencia artificial para optimizar procesos internos y reducir errores en empaques y análisis de datos.
Dos Pinos utiliza agentes de inteligencia artificial para optimizar procesos internos y reducir errores en empaques y análisis de datos. ( Dos Pinos /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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