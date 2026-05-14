Dos aerolíneas de bajo costo decidieron fusionarse: así buscan evitar el destino de Spirit Airlines

Allegiant completó la compra de Sun Country en una operación valorada en $1.500 millones.

Allegiant Air completó la compra de Sun Country Airlines y consolidó una nueva aerolínea de bajo costo en Estados Unidos, en un momento marcado por la crisis del sector tras el cierre de Spirit Airlines y el aumento en los costos operativos.

El anuncio oficial se realizó el miércoles 13 de mayo, según informaron medios estadounidenses como The Washington Post. La operación había sido anunciada desde enero y fue valorada en aproximadamente $1.500 millones, incluida la deuda de Sun Country.

La compañía con sede en Las Vegas indicó que la transacción concluyó después de recibir las aprobaciones regulatorias y de accionistas requeridas. Gregory Anderson, director ejecutivo de Allegiant, afirmó en un comunicado que la unión busca ampliar el acceso a viajes de bajo costo.

Según The Washington Post, ambas aerolíneas mantendrán operaciones separadas por ahora. Las personas usuarias podrán continuar realizando reservas y gestionando viajes de la misma forma. A largo plazo, la empresa combinada operará bajo el nombre Allegiant y mantendrá su sede principal en Las Vegas.

La operación ocurre en medio de dificultades para las aerolíneas económicas en Estados Unidos. El incremento en el precio del combustible para aviones, impulsado por la guerra en Medio Oriente, elevó tarifas y costos dentro de la industria aérea.

El contexto se agravó tras el cierre de Spirit Airlines el pasado 2 de mayo, luego de 34 años de operaciones. La aerolínea acumulaba problemas financieros, deuda y dificultades de flujo de caja.

La integración también amplía las fuentes de ingresos de Allegiant. Sun Country aporta operaciones de carga para Amazon y vuelos chárter para equipos deportivos, casinos y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, detalló el periódico.

La red combinada alcanzará cerca de 195 aeronaves, con operaciones en casi 175 ciudades y más de 650 rutas, según la información divulgada por Allegiant.

El antecedente de la compra había sido adelantado el pasado 11 de abril por The Wall Street Journal. En ese momento, el medio informó que Allegiant Travel negociaba una adquisición valorada en aproximadamente $1.100 millones.

La unión buscaba fortalecer a ambas compañías frente a la competencia de aerolíneas más grandes como United Airlines y Delta Air Lines, que han incorporado tarifas económicas para atraer pasajeros sensibles al precio.

El diario también reportó que Allegiant y Sun Country habían evitado parte de las dificultades del sector mediante operaciones más selectivas y menor competencia directa en rutas saturadas. Se indicó, además, que Allegiant asumiría cerca de $400 millones de deuda de Sun Country como parte de la operación.