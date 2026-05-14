Economía

Dos aerolíneas de bajo costo decidieron fusionarse: así buscan evitar el destino de Spirit Airlines

La unión crea una red de casi 175 ciudades y más de 650 rutas en Estados Unidos

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Por Jailine González Gómez
Allegiant completó la compra de Sun Country en una operación valorada en $1.500 millones.
Allegiant completó la compra de Sun Country en una operación valorada en $1.500 millones. (Matthew Groh/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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