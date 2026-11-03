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Economía

¿Dónde pagar el marchamo 2027? Entidades sortean dinero, viajes al exterior, motocicletas, carros y más

Este 2 de noviembre arrancó el cobro del derecho de circulación del 2027

Atardecer desde la General Cañas
2.090.602 propietarios de vehículos deben pagar el marchamo 2027. Rafael Pacheco Granados
Mónica Cerdas Gómez

Distintas entidades financieras y comercios autorizados para recaudar el marchamo 2027 anunciaron sus propuestas para atraer a los propietarios de vehículos que deben pagar el derecho de circulación.

Como incentivo, algunas ofrecen premios como dinero, viajes al exterior, motocicletas y carros, según un recuento realizado por La Nación este lunes 2 de noviembre, día en que comenzó el cobro del marchamo 2027.

Si usted forma parte de los 2.090.602 propietarios de vehículos que deben cancelar el derecho de circulación, conocer las promociones disponibles podría ayudarle a decidir dónde pagar el marchamo y tener la oportunidad de resultar ganador de alguno de los premios que se sortearán, si lo cancela a más tardar el próximo 31 de diciembre.