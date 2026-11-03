¿Dónde pagar el marchamo 2027? Entidades sortean dinero, viajes al exterior, motocicletas, carros y más

Distintas entidades financieras y comercios autorizados para recaudar el marchamo 2027 anunciaron sus propuestas para atraer a los propietarios de vehículos que deben pagar el derecho de circulación.

Como incentivo, algunas ofrecen premios como dinero, viajes al exterior, motocicletas y carros, según un recuento realizado por La Nación este lunes 2 de noviembre, día en que comenzó el cobro del marchamo 2027.

Si usted forma parte de los 2.090.602 propietarios de vehículos que deben cancelar el derecho de circulación , conocer las promociones disponibles podría ayudarle a decidir dónde pagar el marchamo y tener la oportunidad de resultar ganador de alguno de los premios que se sortearán, si lo cancela a más tardar el próximo 31 de diciembre.

El inicio del cobro del marchamo es una oportunidad para recordar la importancia de anticipar este desembolso dentro del presupuesto del hogar. La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) recomienda utilizar el ahorro programado como una herramienta para organizar los gastos de temporada y evitar que los compromisos previsibles afecten las finanzas familiares.

Sorteos al pagar en entidades financieras

El Banco Popular (BP) sorteará un gran premio de ¢20 millones y 20 premios de ¢500.000 cada uno entre las personas que paguen el marchamo antes del 31 de diciembre de 2026, mediante alguno de los canales habilitados por la entidad.

Según un comunicado de prensa emitido por el BP, los ganadores recibirán dos entradas por partido para ver los encuentros de la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica como local durante 2027, así como un kit sorpresa de La Sele.

Las personas que cancelen el derecho de circulación en la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap), a más tardar el 31 de diciembre del presente año, quedarán participando por un premio de ¢3 millones y cuatro de ¢500.000 .

“Los propietarios que adquieran un seguro autoexpedible recibirán una acción adicional, mientras que los pagos realizados a través del canal digital Mucap en Línea sumarán doble acción electrónica en el sorteo”, señaló la Mucap.

Los propietarios de vehículos que se decanten por cancelar el marchamo con Davivienda podrán participar en el sorteo de tres viajes internacionales para dos personas, cada uno con $2.000 adicionales para gastos .

“Las opciones incluyen un viaje de ocho días y siete noches a Brasil, con una visita al lado brasileño de las cataratas del Iguazú; una estadía de seis días y cinco noches en Miami, que contempla un tour por los Everglades y entradas para un partido de la NBA; y una experiencia de siete días y seis noches en Medellín, con un tour a Guatapé y entradas para un concierto en el DAVIarena”, detalló el banco privado en un comunicado.

A estos premios se suman 30 premios en efectivo de $500 cada uno .

Este 2 de noviembre, Costa Rica inicia una nueva etapa en la modernización del derecho de circulación con la incorporación, por primera vez, del marchamo digital para vehículos con parabrisas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las personas que cancelen el derecho de circulación en Coopenae | Wink podrán participar en el sorteo de cinco premios de ¢1 millón en efectivo, diez premios de ¢350.000 para combustible, dos pagos completos del marchamo y tres motocicletas Honda Navi , cada una con casco y un año de seguro incluido.

Además, de acuerdo con el comunicado de prensa, la cooperativa entregará un premio de $500, que se sorteará exclusivamente entre quienes paguen el marchamo y se asocien a Coopenae durante la promoción.

“Todos los propietarios del vehículo que realicen su pago en la entidad tendrán 3 meses gratuitos de Prodental, asistencia dental con cobertura nacional”, agrega el comunicado de Coopenae | Wink.

En tanto, quienes paguen el marchamo 2027 en el Banco de Costa Rica (BCR) quedarán participando por un vehículo a elegir entre un Mitsubishi Outlander Sport, un ZEEKR X y un JMC Vigus. Según la entidad, serán dos ganadores .

“Todas las personas que paguen su marchamo con el BCR reciben una acción electrónica. Quienes cancelen a través de la aplicación o la página web, recibirán triple acción, lo que les da más oportunidades de ser los ganadores de uno de los dos premios”, señaló el Banco de Costa Rica en un comunicado.

Por su parte, los propietarios de vehículos que cancelen el derecho de circulación en el Banco Nacional (BN) participarán en el sorteo de un premio que incluye un vehículo RAV4 híbrido 2027 y diez años de marchamo gratuito .

Además, el banco sorteará diez premios de ¢200.000 entre los clientes recurrentes, es decir, aquellos que hayan pagado el marchamo con la entidad en años anteriores.

Los pagos realizados a través de BN Servicios permitirán participar en el sorteo de tres scooters eléctricos . Asimismo, quienes adquieran el Seguro de Licencia asociada al pago del marchamo podrán participar por una motocicleta Honda Navi .

También, según el comunicado de prensa emitido por el banco estatal, los primeros 100 clientes que paguen el marchamo con tarjetas de crédito del BN, en cualquier modalidad, recibirán un dispositivo Quick Pass gratuito, sujeto a condiciones.

Sorteo al pagar en comercios

Quienes paguen el marchamo 2027 a más tardar el 31 de diciembre de 2026 en los Money Center ubicados en Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí podrán participar en el sorteo de cinco premios: un automóvil eléctrico BYD S1 Pro, modelo 2027, y cuatro premios de compras gratis durante un año , canjeables en cualquiera de los establecimientos de la cadena.

Cada uno de los cuatro premios de compras está valorado en ¢3,6 millones y se entregará mediante 12 tarjetas de regalo, cada una con un saldo de ¢300.000.

“Para participar en la promoción se debe registrar el comprobante de pago en www.marchamo.walmart.com. Los clientes que realicen esta gestión durante el mes de noviembre recibirán doble acción electrónica, es decir, tendrán doble oportunidad de ganar. Es necesario y requisito obligatorio que el participante guarde el comprobante de pago”, menciona el comunicado de prensa emitido por Walmart.