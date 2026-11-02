Marchamo 2027: ¿Qué cubre el seguro adicional que aparece en el cobro del INS y que usted puede quitar?

Los propietarios de vehículos que consulten el monto del marchamo 2027 en la plataforma digital del Instituto Nacional de Seguros (INS) encontrarán que, al monto total del derecho de circulación, se suma una cobertura voluntaria.

Pese a que el pago de este seguro voluntario no es obligatorio , de todos modos, fue incluido en el total. El INS advirtió que quienes no desean adquirirlo pueden “desmarcarlo” al continuar con el pago.

La prima anual del denominado “Seguro Más Protección” arranca desde los ¢11.900, con el impuesto sobre el valor agregado (IVA) incluido, y, según el sitio web de la entidad, este seguro se activa como un complemento al Seguro Obligatorio Automotor (SOA), que está incluido con el marchamo.

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