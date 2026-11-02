Marchamo 2027: INS eliminará seguro voluntario incluido en cobro del derecho de circulación

El Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció que eliminará del marchamo 2027 el cálculo en el cual se cobran ¢11.900 por una póliza autoexpedible “Seguro Más Protección” no solicitada por propietarios de más de dos millones de vehículos.

Sidney Viales, director de Seguros Obligatorios del INS, aseguró que, del prellenado del documento, se quitará la póliza voluntaria durante la noche de este lunes y madrugada de martes.

“Pusimos atención a los comentarios de las personas, lo analizamos a lo interno y también el señor superintendente general de Seguros, (Tomás Soley), nos hizo un llamado respecto del prellenado y por eso se tomó la decisión de quitarlo a partir de la noche madrugada”, afirmó Viales en conferencia de prensa.

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