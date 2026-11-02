AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

Marchamo 2027: INS eliminará seguro voluntario incluido en cobro del derecho de circulación

Sugese instruyó al empresa pública quitar póliza autoexpedible del cálculo del cobro del marchamo, confirmó Sidney Viales del INS

01/11/2024/ Ciudadanos inician el pago del marchamo 2025 en las oficinas del INS / Elizabeth Hernández Hernández vecina de Hatillo, hizo el pago del marchamo correspondiente de su carro y moto. dice que si vio un incremento en el pago de la motocicleta y el carro mantuvo su promedio del año pasado / foto John Durán
El INS incluyó en el cobro del marchamo 2027 un seguro autoexpedible incluido en el costo del pago obligatorio, sin ser solicitado por los propietarios de vehículos. JOHN DURAN

Arianna Villalobos Solís y Óscar Rodríguez

El Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció que eliminará del marchamo 2027 el cálculo en el cual se cobran ¢11.900 por una póliza autoexpedible “Seguro Más Protección” no solicitada por propietarios de más de dos millones de vehículos.

Sidney Viales, director de Seguros Obligatorios del INS, aseguró que, del prellenado del documento, se quitará la póliza voluntaria durante la noche de este lunes y madrugada de martes.

“Pusimos atención a los comentarios de las personas, lo analizamos a lo interno y también el señor superintendente general de Seguros, (Tomás Soley), nos hizo un llamado respecto del prellenado y por eso se tomó la decisión de quitarlo a partir de la noche madrugada”, afirmó Viales en conferencia de prensa.