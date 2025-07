Directora del Banco Nacional pidió dejar de usar el término ‘pro tempore’

La directora de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN), María del Milagro Solórzano León, recomendó dejar de usar el término pro tempore (temporal) para referirse al actual órgano colegiado, debido al efecto de inestabilidad que esa etiqueta podría generar “para los mismos colaboradores del banco”.

“Sugiero ya olvidarnos del tema pro tempore para cualquier foro en el que estemos para no generar, me parece a mí, un poco de inestabilidad, porque ya de por sí yo entiendo, me lo dirá doña Rosaysella (Ulloa, gerente general del BN), de que fue duro para los empleados porque piensan en sus trabajos, los directores en los puestos”, dijo Solórzano, según consta en el acta de la sesión 12.755 de la Junta Directiva del banco, realizada el pasado 17 de junio.

“Entonces, por toda la complejidad que fue este nombramiento, me parece que lo mejor que podemos hacer es dar seguridad y no desconfianza o inestabilidad”, añadió.

"Mi recomendación, que yo no soy la abogada de la Junta, es el licenciado Brenes, es olvidarnos de decir que somos una Junta pro tempore", indicó María del Milagro Solórzano León. (Albert Marín)

Durante la sesión del 17 de junio, Solórzano consideró que, aunque la designación del órgano colegiado actual no tiene plazo definido, la Junta debe “actuar conforme nos mandaron”, a tomar “todas las decisiones que hay que tomar”.

“Para mí, somos la Junta del Banco Nacional que tiene que tomar las decisiones, cualquiera de ellas que sean, sean temporales, sean permanentes, porque nosotros, precisamente por el principio de continuidad de negocio, no podemos no tomar una decisión porque es de largo plazo y tal vez nosotros no vamos a estar”, comentó Solórzano.

Por su parte, Maximiliano Alvarado Ramírez, presidente del órgano, apuntó que, independientemente del plazo de la Junta, hay decisiones que deben ir tomando en cada oportunidad, sean de corto o largo plazo.

Alvarado recordó que el mandatario Rodrigo Chaves les dijo “actúen con las mejores prácticas, aseguren la continuidad del Banco, corrijan lo que tenga que corregir y van para adelante”.

Según agregó el presidente de la Junta máximo de dirección del BN: “hay que tomar decisiones, obviamente, no vamos a ir a lo loco y a lo tonto, sino que son decisiones racionales, tampoco vamos a hacer cosas irracionales. Además, estamos en un marco legal que no nos permite ser muy libres en esa materia”.

El pasado 28 de mayo, el Gobierno anunció la destitución de la anterior Junta Directiva, en medio de una disputa por el nombramiento de la gerente general. Esa misma fecha, el Consejo de Gobierno anunció la designación de los nuevos integrantes.

Los directivos ejercerán sus cargos de manera temporal, hasta que se concluya el concurso público para designar a los propietarios. La recepción de postulaciones finaliza el próximo 17 de julio.

