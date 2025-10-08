DiDi lanza nuevo servicio para enviar paquetes desde la app

DiDi presentó su servicio de envíos en Costa Rica con cobertura en la GAM, PIN de seguridad y opciones en moto o automóvil.

Los usuarios en Costa Rica ya pueden enviar paquetes medianos y pequeños desde la app de DiDi. La compañía tecnológica anunció la llegada de su servicio DiDi Entrega, una alternativa de intermediación para envíos rápidos, seguros y a precios accesibles.

Según la compañía, la nueva función se encuentra disponible en la Gran Área Metropolitana (GAM).

Dos modalidades disponibles de DiDi Entrega

DiDi Entrega ofrece dos opciones: Moto y Auto. Los horarios de disponibilidad varían: la opción en moto opera de 8 a. m. a 10 p. m., mientras que la de automóvil lo hace de 6 a. m. a 11 p. m.

Para los usuarios repartidores o conductores, el acceso a esta función depende de haber realizado un número mínimo de viajes en DiDi Express o DiDi Moto.

DiDi Entrega permite seguimiento en tiempo real del paquete. Además, cada envío requiere un PIN de seguridad de 4 dígitos, que el destinatario debe proporcionar al recibir el paquete.

El proceso de uso incluye:

Abrir la app de DiDi

Seleccionar “Entrega”

Elegir la opción Moto o Auto

Ingresar los datos del destinatario y del paquete

Compartir el PIN con el receptor

Monitorear el trayecto y reportar cualquier incidente desde la app

Restricciones y condiciones

Según informó la compañía, no está permitido enviar objetos como armas, sustancias peligrosas, dinero en efectivo ni artículos prohibidos por ley. Además, los artículos no deben superar un valor de ¢60.097 (equivalente a $119,27).

Según datos de DiDi, el precio mínimo promedio por servicio es de ₡882,73 para Entrega Auto y ₡743,67 para Entrega Moto.

La empresa recomendó a los usuarios verificar siempre los datos del conductor o repartidor, como nombre, placa y calificación en la plataforma.