DHL gana $2.815 millones hasta setiembre y eleva sus beneficios un 9,3%

Por Europa Press
22/04/2024 El Coyol de Alajuela. Entrevista con Tim Robertson, director ejecutivo (CEO) de DHL. Foto: Rafael Pacheco Granados
DHL reportó un beneficio neto de $2.815 millones (9,3% más) en los primeros nueve meses del 2025, pese a una caída en los ingresos y un recorte de 8.000 empleos. (Rafael Pacheco Granados)







