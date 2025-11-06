DHL gana $2.815 millones hasta setiembre y eleva sus beneficios un 9,3%

DHL reportó un beneficio neto de $2.815 millones (9,3% más) en los primeros nueve meses del 2025, pese a una caída en los ingresos y un recorte de 8.000 empleos.

Madrid. La multinacional alemana de paquetería y logística DHL contabilizó un beneficio neto atribuido de $2.815 entre enero y setiembre, lo que supone un aumento del 9,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos alcanzaron los $70.067 millones, un 1,2% menos. Por desglose, la división de envíos exprés vio empeoradas sus cifras en un 2,3%, hasta los $20.597 millones, al tiempo que la de transporte de mercancías brindó $16.093 millones, un 4% menos.

La rama de cadena de suministros facturó $14.961 millones, un 1% menos, mientras que el servicio universal de paquetería y mensajería que la firma presta en Alemania avanzó un 2,7%, hasta los $12.820 millones. Por último, el comercio electrónico brindó $5.885 millones, un 3,2% más.

El sumatorio de gastos, donde se incluyen los costes de actividad, personal, depreciaciones, amortizaciones y otros conceptos, ascendió a $65.131 millones, un 1,7% menos.

La deuda neta creció un 12% tras situarse al cierre de septiembre en los $24.535 millones frente a los $21.905 millones registrados 12 meses atrás.

Ya solo en el tercer trimestre, las ganancias de DHL fueron de $968 millones y la facturación de $23.208 millones, un 11,9% más y un 2,3% menos, respectivamente.

“A pesar de la inestabilidad, hemos mejorado nuestros resultados durante cuatro trimestres consecutivos. Esto es fruto de nuestra gestión proactiva y de las mejoras estructurales en los costes”, afirmó el consejero delegado de DHL, Tobias Meyer.

“Gracias a esta resiliencia, podemos seguir invirtiendo en calidad para nuestros clientes y en mercados en crecimiento. Estamos bien posicionados para la fuerte temporada de fin de año”, agregó.

El grupo mantuvo sus previsiones para el 2025, ejercicio para el que anticipa que las ganancias del grupo antes de intereses e impuestos (Ebit) sea igual o mayor a $6.918 millones. El cash flow sería de unos $3.459 millones.

Por otro lado, DHL ha indicado que el fin del régimen de ‘minimis’ en Estados Unidos ha tenido un “impacto limitado” sobre los beneficios.

Despidos

DHL ya comunicó en marzo el recorte de 8.000 empleos en la plantilla de su negocio postal y de paquetería en Alemania con el fin de ahorrar más de $1.153 millones. El anuncio coincidió con la presentación de los resultados de 2024, cuando los beneficios cayeron un 9,3%, hasta los $3.841 millones.

La compañía germana enmarcó el ajuste en su programa estratégico de mejora de eficiencia y base de costes con vistas a 2030. Este contempla una serie de medidas que afectarán a todas las unidades de DHL y que se materializarán plenamente en el ejercicio 2027.