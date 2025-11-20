Economía

Despidos en Intel: Gobierno organizó feria de empleo para recolocar a los trabajadores cesados

En abril pasado, Intel en Costa Rica informó que iba a despedir unas 25.000 personas a nivel global durante este año. Viene segunda jornada de feria de empleo

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Feria de empleo
Tres entidades del gobierno organizaron la primera feria de empleo para los trabajadores despedidos de Intel. (Jonathan Jiménez/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IntelDespidos IntelFeria de empleo
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.