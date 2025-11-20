Despidos en Intel: Gobierno organizó feria de empleo para recolocar a los trabajadores cesados

Tres entidades del gobierno organizaron la primera feria de empleo para los trabajadores despedidos de Intel.

Unas 20 empresas de los sectores de manufactura e industria médica ofrecieron oportunidades de empleo a los colaboradores cesados de Intel durante una feria de empleo organizada por varias entidades del gobierno.

La actividad se realizó este miércoles 19 de noviembre, informó la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), una de las instituciones organizadoras, junto con el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Está prevista la realización de una segunda feria en febrero de 2026.

En abril pasado, la multinacional tecnológica con operaciones en Costa Rica, informó que iba a despedir unas 25.000 personas a nivel global durante este año.

Tres meses después, en julio, Intel anunció el cierre progresivo de su planta de Ensamblaje y Prueba en Costa Rica para trasladar estas operaciones a sus sedes en Malasia y Vietnam. Además, canceló sus proyectos previstos en Alemania y Polonia.

Timothy Scott Hall, director de Asuntos Gubernamentales de Intel Costa Rica, indicó que el acompañamiento de los colaboradores en este proceso de transición es un compromiso prioritario.

La feria incluyó talleres de desarrollo profesional enfocados en emprendedurismo, aumento de la empleabilidad en el mercado actual, como charlas introductorias sobre la operación de la industria médica para quienes no estaban familiarizados con este sector.

Colaboradores cesados de Intel participaron en una feria de empleo donde unas 20 empresas de manufactura e industria médica ofrecieron oportunidades laborales, en una actividad organizada por Procomer, Comex y el MTSS. (Cortesía Procomer/Cortesía Procomer)

Además, se aplicaron pruebas de inglés y se habilitaron espacios individuales uno a uno entre empresas y candidatos para la presentación de perfiles de manera personalizada.

Laura López, gerente general de Procomer, dijo que Intel ha formado a profesionales altamente calificados, con conocimientos técnicos y experiencia.

“Este espacio busca facilitar su recolocación y, al mismo tiempo, permitir que ese talento continúe contribuyendo con el desarrollo de las empresas que operan en Costa Rica”, apuntó López.