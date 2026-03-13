Economía

Declaración del impuesto sobre las utilidades vence el lunes 16 de marzo: tome nota y evite una multa

Miles de contribuyentes deben presentar la declaración del impuesto sobre las utilidades antes del 16 de marzo. Estos son los requisitos, pasos y multas que debe conocer

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Por Silvia Ureña Corrales
El Colegio de Contadores Públicos recordó que el plazo para declarar el impuesto sobre las utilidades 2025 vence el 16 de marzo. El incumplimiento genera multas.
El Colegio de Contadores Públicos recordó que el plazo para declarar el impuesto sobre las utilidades 2025 vence el 16 de marzo. El incumplimiento genera multas. (Canva stock/Janusz Pienkowski's Images / utahh778 de Getty Images)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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