Declaración de renta: trámite paso a paso en Tribu-CR para personas jurídicas en Costa Rica

Miles de personas jurídicas activas que desarrollan actividades lucrativas en el país deben preparar su información financiera, revisar los comprobantes electrónicos y presentar la declaración del impuesto sobre la renta (ISR) a más tardar el próximo lunes 16 de marzo.
El proceso se efectuará por primera vez en la nueva plataforma digital Tribu-CR, habilitada para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La gestión requiere orden en los registros y especial cuidado en los datos consignados para evitar sanciones, intereses o eventuales fiscalizaciones por parte del Ministerio de Hacienda.
Silvia Castro, socia de Impuestos del despacho Carvajal & Asociados, explicó a La Nación, paso a paso, el procedimiento que deben seguir las personas jurídicas para completar la declaración de renta, así como las consideraciones especiales ante la entrada en vigencia de Tribu-CR.