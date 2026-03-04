Declaración de renta: trámite paso a paso en Tribu-CR para personas jurídicas en Costa Rica

El lunes 16 de marzo vence el plazo para declarar el impuesto sobre la renta. Este es el paso a paso que deben seguir las personas jurídicas en Costa Rica para completar el trámite.

Miles de personas jurídicas activas que desarrollan actividades lucrativas en el país deben preparar su información financiera, revisar los comprobantes electrónicos y presentar la declaración del impuesto sobre la renta (ISR) a más tardar el próximo lunes 16 de marzo.

El proceso se efectuará por primera vez en la nueva plataforma digital Tribu-CR, habilitada para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La gestión requiere orden en los registros y especial cuidado en los datos consignados para evitar sanciones, intereses o eventuales fiscalizaciones por parte del Ministerio de Hacienda.

Silvia Castro, socia de Impuestos del despacho Carvajal & Asociados, explicó a La Nación, paso a paso, el procedimiento que deben seguir las personas jurídicas para completar la declaración de renta, así como las consideraciones especiales ante la entrada en vigencia de Tribu-CR.