Economía

¿Debe pagar doble cotización a la CCSS si es asalariado y trabajador independiente? Esto dice la ley

Quienes trabajan como asalariados y también prestan servicios profesionales por su cuenta enfrentan una duda de cara a la Seguridad Social: ¿deben pagarle dos veces a la CCSS?

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen la fachada de la ccss y una calculadora
Una misma persona puede generar ingresos como asalariada y trabajadora independiente. La ley aclara si debe cotizar por ambas actividades o solo por una. (Rafael Pacheco Granados y Shutterstock/Rafael Pacheco Granados y Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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