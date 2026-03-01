Economía

De desecho a oportunidad: la iniciativa para impulsar la bioeconomía en Costa Rica

¿Sabía que sus residuos agrícolas pueden ser oro puro? Descubra cómo el nuevo fondo de ¢700 millones busca revolucionar el modelo productivo de Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Sharon Peñaranda
El proyecto Malma que trabaja con la microalgas para reducir las emisiones de metano en la ganadería
El proyecto Malma que trabaja con la microalgas para reducir las emisiones de metano en la ganadería (Eyleen Vargas/Cortesía Punto y Aparte)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
bioeconomíaBanco CentralBCCRPunto y Aparte

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.