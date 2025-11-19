Economía

Cuatro hoteles de Latinoamérica entraron al top 50 del mundo; uno logró colarse en el top 10

Cuatro hoteles de Latinoamérica destacaron en el evento mundial de hospitalidad celebrado en Londres

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
The World’s 50 Best Hotels premió a cuatro hoteles de América Latina, uno alcanzó el top 10 global y fue el mejor de Norteamérica.
The World’s 50 Best Hotels premió a cuatro hoteles de América Latina, uno alcanzó el top 10 global y fue el mejor de Norteamérica. (The World’s 50/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaThe World’s 50HotelesLatinoamérica
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.