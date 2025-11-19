Cuatro hoteles de Latinoamérica entraron al top 50 del mundo; uno logró colarse en el top 10

The World’s 50 Best Hotels premió a cuatro hoteles de América Latina, uno alcanzó el top 10 global y fue el mejor de Norteamérica.

La tercera edición de The World’s 50 Best Hotels se llevó a cabo el 30 de octubre en Londres, Inglaterra. Durante tres días, la capital británica recibió a hoteleros, expertos en hospitalidad de lujo, medios de comunicación y figuras del turismo internacional.

El evento incluyó charlas sobre innovación en redes sociales como TikTok, tendencias en el turismo adolescente y conferencias con altos ejecutivos del sector. Las actividades se desarrollaron en lugares emblemáticos como el Four Seasons London at Park Lane y el nuevo The Chancery Rosewood, en Grosvenor Square.

Uno de los mejores del mundo está en América Latina

Cuatro hoteles latinoamericanos figuraron en el listado global de 2025. Uno de ellos se ubicó en el top 10, siendo además reconocido como el mejor hotel de Norteamérica.

No. 8: Chablé Yucatán (Chocholá, México)

Según la competición, Chablé ofrece un retiro centrado en el bienestar. Desde 2016, se ha especializado en tratamientos mayas en un entorno rodeado por la selva del Yucatán. Por segundo año consecutivo fue distinguido como el mejor hotel de Norteamérica.

No. 11: Copacabana Palace (Río de Janeiro, Brasil)

Este hotel brasileño ingresó por primera vez al ranking. Fundado en 1923, fue distinguido como el mejor hotel de Sudamérica y recibió el galardón Lavazza Highest New Entry Award.

No. 24: Rosewood São Paulo (Brasil)

Ubicado en una antigua maternidad, este hotel urbano en el complejo Cidade Matarazzo se destaca por su diseño artístico y su exuberante vegetación.

No. 33: Maroma, a Belmond Hotel (Riviera Maya, México)

Tras una renovación en 2023, Maroma ofrece una experiencia inmersiva que combina lujo con identidad mexicana, destacando elementos artesanales en cada rincón.

Top 3 mundial: el liderazgo del lujo asiático

1. Rosewood Hong Kong (Hong Kong)

Superó a todos para convertirse en el mejor hotel del mundo 2025. Con más de 400 habitaciones, su diseño minimalista y capacidad de atención masiva lo distinguieron.

2. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Tailandia)

Diseñado como un oasis urbano, el hotel se caracteriza por su amplitud, estilo contemporáneo y ubicación privilegiada junto al río.

3. Capella Bangkok (Tailandia)

Con 101 habitaciones orientadas hacia el “Río de los Reyes”, este hotel ofrece privacidad y servicios personalizados para el viajero exigente.

Sobre la competición

La marca 50 Best es reconocida como autoridad global en gastronomía, coctelería y hospitalidad. Creada desde 2002, ha influido en los gustos y decisiones de millones de viajeros, chefs y empresarios a través de sus listas y eventos.

En 2013, 50 Best amplió su alcance con listas regionales como Latin America’s 50 Best Restaurants. Posteriormente, incluyó bares, con The World’s 50 Best Bars y Asia’s 50 Best Bars.

En 2019, lanzó 50 Best Discovery, una guía de restaurantes y bares recomendados por su academia global de expertos.

En 2021, se creó 50 Next, una iniciativa para destacar jóvenes promesas del sector.

En 2023, la marca amplió su enfoque con The World’s 50 Best Hotels. Y en 2025, integró The World’s 50 Best Vineyards como parte de su portafolio.

Propiedad de William Reed, con sede en el Reino Unido, 50 Best busca fomentar colaboración, diversidad e innovación en el ecosistema de la hospitalidad global, además de ofrecer contenidos digitales, series documentales y eventos como #50BestTalks y 50 Best Explores.