Costa Rica sí presentó comentarios a consulta de EE. UU. para decidir sobre aranceles a dispositivos médicos

- Es incorrecto afirmar que Costa Rica no se manifestó ni remitió comentarios oficiales a las autoridades norteamericanas dentro del plazo otorgado para tales efectos. A la fecha y hora de la publicación de la nota periodística, el plazo para enviar información o comentarios aún no había concluido, ya que cerró a las 9:59 p.m. (hora de Costa Rica) del 17 de octubre de 2025 y la misma se publicó en la versión digital ese mismo día a las 3:39 p.m.
- Costa Rica sí presentó sus comentarios en tiempo y forma, y cuenta con el acuse de recibo correspondiente emitido por las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos de América.
- Conforme al procedimiento establecido, no existe un plazo específico para la publicación de los comentarios, ya que las autoridades estadounidenses deben revisar cada uno para asegurarse que cumplan con los parámetros establecidos, antes de ser hechos públicos.
- Las observaciones de Costa Rica serán publicadas junto con las de las demás partes interesadas en el sitio: https://www.regulations.gov/document/BIS-2025-0258-0001. Por ello, consideramos prudente esperar a que el proceso de publicación oficial concluya.