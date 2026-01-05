Economía

Costa Rica se mantiene entre los destinos más seguros del mundo para jubilarse en 2026

Costa Rica vuelve a destacar entre los países más seguros para jubilarse en 2026. Un informe internacional explica qué factores la mantienen como un destino atractivo para el retiro

Por Silvia Ureña Corrales
Vista aérea de San José, La Sabana, edificios y casas en la capital 2023
International Living incluyó a Costa Rica entre los destinos más seguros para jubilarse en 2026, gracias a su estabilidad y vida comunitaria. (Shutterstock/Foto)







Silvia Ureña Corrales

