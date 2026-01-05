Costa Rica se mantiene entre los destinos más seguros del mundo para jubilarse en 2026

International Living incluyó a Costa Rica entre los destinos más seguros para jubilarse en 2026, gracias a su estabilidad y vida comunitaria.

Costa Rica aparece entre los países más seguros para jubilarse en 2026 y se ubica en el décimo lugar, según un informe elaborado por la revista especializada International Living, que evalúa destinos internacionales a partir de indicadores de seguridad, calidad de vida y testimonios de personas retiradas que viven en el extranjero.

El ranking toma como referencia el Índice Global de Paz y el Índice Global de Jubilación que publica la revista cada año, además de experiencias directas de expatriados que residen de forma permanente en los países analizados. En el caso costarricense, el estudio destaca la seguridad cotidiana, la cercanía entre vecinos y la estabilidad institucional.

La vida comunitaria figura como uno de los principales factores señalados por residentes extranjeros. Personas jubiladas que viven en zonas costeras y rurales describen un entorno donde la ayuda entre vecinos es común y donde predomina una cultura de colaboración, especialmente en comunidades pequeñas.

El informe también resalta que la criminalidad que afecta a los residentes suele ser de carácter menor, principalmente robos oportunistas, y que estos casos se reducen al aplicar medidas básicas de precaución. Aunque el país registró un aumento reciente en homicidios vinculados al crimen organizado, el análisis indica que estos hechos no inciden de forma directa en la vida diaria de la mayoría de comunidades donde se concentran jubilados extranjeros.

La infraestructura y los servicios públicos aparecen como otro elemento clave. International Living subraya las mejoras en carreteras, puentes y señalización vial, así como la cobertura del sistema de salud, factores que influyen en la percepción de seguridad y bienestar entre personas mayores.

El documento señala además que la movilidad interna resulta segura, incluso para quienes viajan solos o con familia, y que tanto hoteles como alojamientos de corta estancia mantienen estándares adecuados de seguridad, lo que facilita la adaptación de nuevos residentes.

Costa Rica comparte este listado con países de Europa, Asia y América Latina, consolidándose como uno de los destinos mejor valorados de la región para personas que buscan un retiro tranquilo, estable y con fuerte sentido de comunidad.

El informe también incluye destinos de Europa, Asia y América Latina que destacan por su bajo nivel de criminalidad y estabilidad social. Entre ellos figuran Portugal, Irlanda y España.

En el listado aparecen además Grecia, Italia y Croacia, valorados por su vida comunitaria y baja incidencia de delitos violentos, así como Vietnam, Malasia y Montenegro, que combinan costos de vida accesibles con altos niveles de seguridad cotidiana. Uruguay completa el grupo de destinos latinoamericanos mejor posicionados, señalado por su estabilidad institucional y cohesión social, factores que también influyen en la elección de un lugar para el retiro.