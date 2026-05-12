Economía

Costa Rica reunirá a la industria alimentaria regional en Expoalimentaria 2026

Feria Expoalimentaria 2026 se realizará en Parque Viva del 12 al 14 de mayo e incluye exposición de productos y conferencias especializadas

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Por Gustavo Ortega Campos
Entrada principal de Expoalimentaria Carnes y Lácteos en Costa Rica, feria de la industria alimentaria que reunirá en Parque Viva a empresas y especialistas en innovación, tecnología y sostenibilidad alimentaria en 2026.
La edición 2026 de Expoalimentaria reunirá en Parque Viva a representantes de la industria alimentaria, especialistas en innovación, tecnología, sostenibilidad y producción de alimentos de la región, del 12 al 14 de mayo. (Cortesía /Cortesía)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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