Costa Rica reunirá a la industria alimentaria regional en Expoalimentaria 2026

La edición 2026 de Expoalimentaria reunirá en Parque Viva a representantes de la industria alimentaria, especialistas en innovación, tecnología, sostenibilidad y producción de alimentos de la región, del 12 al 14 de mayo.

Costa Rica reunirá a la industria alimentaria de la región en la feria Expoalimentaria 2026 que se realizará en Parque Viva del 12 al 14 de mayo.

La actividad reunirá a líderes globales en innovación alimentaria, ciencia, tecnología y sostenibilidad, informaron los organizadores este lunes.

Entre los participantes se encuentran el Institute of Food Technologists (IFT) de Estados Unidos, entidad especializada en la ciencia de los alimentos; el Consejo Mexicano de la Carne (CoMeCarne) y especialistas en economía circular y diseño regenerativo.

La Expoalimentaria tendrá énfasis en temas como:

Innovación en formulación, procesamiento y empaques,

Tecnologías para mejorar eficiencia y rentabilidad,

Prácticas sostenibles para reducir la huella ambiental, y

Alimentos funcionales, soluciones plant-based y empaques sostenibles.

En esta edición el área de la feria se desarrollará en un espacio de 7.200 m² de exhibición de productos alimentarios costarricenses.

Los organizadores pusieron a disposición 251 espacios para los expositores. Todos fueron adquiridos, se detalla en el sitio web de la feria.

Asimismo se desarollarán talleres, capacitaciones y demostraciones en plantas piloto, además de contenidos sobre alimentos funcionales, productos plantbased (de origen vegetal), empaques sostenibles y tecnologías orientadas a optimizar la producción.

Expoalimentaria ampliará su alcance mediante la incorporación de sectores como panadería, repostería, bebidas, snacks y tecnología agrícola, informaron los organizadores.

También se fortalecerán alianzas internacionales y se integrarán nuevas categorías como maquinaria, certificaciones, logística, investigación e innovación sostenible.

Maylin Alfaro, directora de Expoalimentaria, dijo a La Nación que el objetivo es colocar a Costa Rica como un hub regional de la industria alimentaria.

La Expoalimentaria surgió bajo el modelo de feria internacional. Esta segunda edición, la primera se realizó en 2024, cuenta con presencia de Centroamérica, México, Ecuador y Argentina.

Alfaro indicó que se han confirmado visitantes de varios países de la región y de Europa.