Costa Rica estrena marco normativo para la hora oficial: Todo lo que debe saber

Costa Rica moderniza la regulación de su hora oficial por primera vez en un siglo.

Costa Rica actualizó el marco técnico y jurídico de la hora oficial. Algunas de las normas estaban vigentes desde hace más de 100 años.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) informó este lunes que la hora oficial del país cuenta con un nuevo marco normativo mediante el decreto ejecutivo N.° 45790-MEIC, que ahora se armoniza con la Ley N.° 10473, del Sistema Nacional para la Calidad, y con los estándares internacionales.

La actualización no modifica el huso horario del país, que continúa siendo el Tiempo Universal Coordinado menos seis horas (UTC-6, por sus siglas en inglés). Tampoco implica nuevos trámites para las personas o las empresas.

La entidad explicó que los costarricenses continuarán utilizando la misma hora de siempre .

El cambio radica en la forma y la precisión con que el país define, mide, respalda y mantiene esa referencia , mediante un marco normativo actualizado que establece con mayor claridad las responsabilidades técnicas para garantizar su confiabilidad.

El ministerio indicó que el Laboratorio de Tiempo y Frecuencia (ICE-Lametro), del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), resguarda los patrones nacionales de tiempo, que surgen de la articulación de relojes atómicos que conforman la Escala de Tiempo UTC (UTC-ICE).

Estos dispositivos mantienen su trazabilidad internacional mediante la comparación y contribución sistemática a una red internacional conformada por más de 200 relojes atómicos que, en conjunto, determinan el Tiempo Universal Coordinado (UTC), referencia utilizada a nivel mundial.

Esta infraestructura científica de alta precisión permite establecer y mantener la hora oficial del país. El ICE-Lametro continuará siendo responsable de su mantenimiento y divulgación.

Por medio de un comunicado de prensa, el MEIC destacó que contar con una referencia oficial del tiempo precisa y trazable es fundamental para el funcionamiento de numerosos servicios, como las transferencias bancarias, la validación de firmas digitales, la coordinación de vuelos, la ciberseguridad y las redes de telecomunicaciones.

Los costarricenses pueden consultar públicamente la hora oficial a través del sitio web del ICE, donde también podrán comparar la diferencia entre la referencia oficial del país y la hora registrada por sus dispositivos. Pueden acceder desde el siguiente enlace https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/telecomunicaciones/lametro

El patrón del ICE-Lametro es validado por el Laboratorio Costarricense de Metrología (Lacomet), órgano adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en su condición de Instituto Nacional de Metrología de Costa Rica.