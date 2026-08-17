Economía

Costa Rica estrena marco normativo para la hora oficial: Todo lo que debe saber

Tras más de 100 años con las mismas normas, Costa Rica actualizó el marco jurídico y técnico de su hora oficial. El ajuste no cambiará el huso horario ni alterará los relojes de los ciudadanos

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Por Gustavo Ortega Campos
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Costa Rica moderniza la regulación de su hora oficial por primera vez en un siglo. (HUAWEI WATCH GT 6 /HUAWEI WATCH GT 6)







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Hora oficialMEICHora de Costa Rica
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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