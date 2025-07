Costa Rica es uno de los mejores lugares para jubilarse en el mundo en 2025, según Forbes

Costa Rica se posicionó como uno de los principales destinos para retirarse en la lista global publicada por la revista Forbes: The Best Places To Retire Abroad In 2025. El medio examinó 96 sitios en 24 países a partir de criterios como costo de vida, calidad de la atención médica, facilidad para obtener permisos de residencia, criminalidad, idioma, estabilidad política, riesgos naturales y apertura hacia jubilados estadounidenses.

La publicación también tomó en cuenta la posibilidad de trabajar con visas especiales como las de nómada digital, así como el impacto del cambio climático y la viabilidad de mantener vínculos familiares desde el extranjero.

Dentro de Centroamérica, Costa Rica destacó por su combinación de naturaleza, calidad de vida y servicios. La revista señaló que el país ofrece un estilo de vida relajado, un clima tropical con variaciones agradables en zonas de altura, baja criminalidad y un sistema de salud de calidad, especialmente en zonas urbanas.

El costo de vida sigue siendo menor al promedio estadounidense. Además, la estabilidad política contribuye a que muchos extranjeros lo consideren un sitio ideal para su retiro.

Forbes destacó varios lugares concretos para jubilarse en Costa Rica:

San José : la capital, con acceso a hospitales, servicios públicos y vida urbana.

: la capital, con acceso a hospitales, servicios públicos y vida urbana. Valle Central : en la región montañosa incluye localidades con clima primaveral durante todo el año.

: en la región montañosa incluye localidades con clima primaveral durante todo el año. Atenas : destaca por su clima templado y tranquilidad.

: destaca por su clima templado y tranquilidad. Santa Cruz: ciudad cerca de la costa del Pacífico con acceso a playas y comunidades amigables.

Según la revista, Costa Rica ofrece la visa de jubilación “pensionado” a quienes puedan demostrar un ingreso mínimo de $12.000 anuales. Aunque no existe un tratado de doble tributación con Estados Unidos, el país no grava ingresos obtenidos en el extranjero. Además, los vuelos desde Miami o Houston toman aproximadamente tres horas, lo que facilita visitar a familiares.

Panamá y Belice: opciones sólidas en Centroamérica

Además de Costa Rica, Forbes incluyó a Panamá y Belice entre los mejores destinos para el retiro en Centroamérica.

Panamá, con un clima cálido y precios accesibles, ofrece atención médica de calidad y estabilidad. Las zonas recomendadas son Boquete, Ciudad de Panamá, Coronado y David. La residencia se tramita fácilmente a través de una visa de jubilación.

En Belice, el idioma oficial es el inglés, lo que facilita la integración para muchos jubilados. Ofrece playas, naturaleza y un costo de vida bajo. Las localidades más atractivas incluyen Ambergris Caye, Corozal, Caye Caulker y Placencia. Su programa de retiro permite residencia permanente con ingresos anuales de al menos $24.000.

Otros países latinoamericanos destacados por Forbes

Además de los tres países centroamericanos, Forbes incluyó otras naciones de América Latina en su listado de 2025:

Argentina : Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, con bajo costo de vida y diversidad cultural.

: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, con bajo costo de vida y diversidad cultural. Colombia : Medellín, Pereira, Cali y Cartagena, con excelente sistema de salud y clima cálido.

: Medellín, Pereira, Cali y Cartagena, con excelente sistema de salud y clima cálido. República Dominicana : Santo Domingo, Las Terrenas, Punta Cana y Cabarete, con playas y montañas.

: Santo Domingo, Las Terrenas, Punta Cana y Cabarete, con playas y montañas. México: San Miguel de Allende, Puerto Vallarta, Tlaxcala y Lago de Chapala, con servicios adecuados y cercanía a Estados Unidos.

