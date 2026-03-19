Economía

Costa Rica es designada Destino Mundial Ecuestre 2026 y atrae a amantes de los caballos

La distinción internacional reconoce el valor cultural del caballo y fortalece el turismo ecuestre con impacto en zonas rurales del país

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Por Damián Arroyo C.
La OMTE designó a Costa Rica como destino ecuestre 2026 y certificó a Hacienda Barvak como pionera en estándares de calidad.
La OMTE designó a Costa Rica como destino ecuestre 2026 y certificó a Hacienda Barvak como pionera en estándares de calidad. (Hacienda Barvak/Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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