Costa Rica es designada Destino Mundial Ecuestre 2026 y atrae a amantes de los caballos

La OMTE designó a Costa Rica como destino ecuestre 2026 y certificó a Hacienda Barvak como pionera en estándares de calidad.

Costa Rica fue designada como Destino Mundial Ecuestre 2026, un reconocimiento internacional que impulsa el turismo especializado y posiciona al país en el mapa global. La distinción la otorgó la Organización Mundial de Turismo Ecuestre (OMTE) y se anunció el 16 de marzo en Heredia.

El anuncio se realizó en Hacienda Barvak, ubicada en Barva. El sitio recibió la certificación como espacio con altos estándares para actividades ecuestres. Además, se convirtió en el primer centro certificado en Costa Rica.

La OMTE, con sede en España, promueve cada año un destino distinto. Según la organización, la designación busca fortalecer el posicionamiento internacional de Costa Rica entre turistas interesados en caballos y experiencias ecuestres. También impulsa el desarrollo del turismo rural sostenible.

De acuerdo con la OMTE, más de 3.000.000 de personas buscan cada año rutas ecuestres certificadas con estándares de calidad y bienestar animal. El coordinador para América Latina, Leonardo Silbert, señaló que esta declaratoria abre oportunidades para profesionalizar el sector en el país. La OMTE es una entidad sin fines de lucro que promueve desde 1993 un turismo ecuestre sostenible, ético y de calidad.

El fundador de la hacienda, Eladio Bolaños, indicó que esta designación garantiza a los turistas espacios seguros y certificados. Además, expresó que el objetivo es sumar más proyectos ecuestres en el país bajo estos estándares.

Según el comunicado de Hacienda Barvak y la OMTE, esta designación, junto con el respaldo técnico, permite que el país apunte a consolidarse como un destino especializado en turismo ecuestre.

Durante el evento, Hacienda Barvak presentó un espectáculo con caballos de distintas razas. La actividad resaltó el valor cultural y económico de estos animales en la vida rural costarricense.