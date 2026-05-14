Economía

Costa Rica entra al bloque de economía digital tras aprobación del Congreso: estas son las naciones que lo integran

Comex y Micitt celebran la decisión

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Por Sebastián Sánchez
Pantallas de los mercados de bolsa o valores
Comex y Micitt celebraron la decisión que permite el ingreso de Costa Rica al Acuerdo de Economía Digital. (Shutterstock/Shutterstock)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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