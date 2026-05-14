Costa Rica entra al bloque de economía digital tras aprobación del Congreso: estas son las naciones que lo integran

Comex y Micitt celebraron la decisión que permite el ingreso de Costa Rica al Acuerdo de Economía Digital.

La Asamblea Legislativa aprobó este 12 de mayo en segundo debate el proyecto de ley para la incorporación de Costa Rica al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa internacional la integran actualmente Nueva Zelanda, Singapur, Chile y Corea del Sur.

La iniciativa fue aprobada en segundo debate con el voto afirmativo de 53 diputados y ninguno en contra.

Según el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), este paso consolida la agenda de transformación digital del país.

El ingreso a este bloque representa una oportunidad estratégica para el sector exportador nacional, según esos ministerios.

Actualmente, los servicios representan el 46% de las exportaciones totales de Costa Rica. De esa cifra, cerca de la mitad se realiza a través de medios digitales. El acuerdo busca facilitar el comercio de productos digitales y brindar mayor seguridad jurídica para empresas y consumidores.

La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, destacó que este paso fortalece la inserción del país en la economía global.

Según la jerarca, el marco normativo crea condiciones favorables para la atracción de inversión y el desarrollo de talento en tecnologías emergentes.

Por su parte, la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes Zamora, manifestó que la aprobación envía una señal clara sobre la visión de una economía abierta e innovadora.

El DEPA incorpora disciplinas de cooperación en áreas como identidad digital e inteligencia artificial. También incluye mecanismos para la protección de datos personales, ciberseguridad y comercio sin papel.

Según Comex y Micitt, con esta decisión, el país refuerza su posicionamiento internacional como un socio confiable comprometido con una agenda comercial moderna.

El acuerdo funciona como una iniciativa pionera que busca promover el crecimiento económico dentro de un entorno digital seguro. Las autoridades ministeriales celebraron que el Congreso permita avanzar hacia un marco de reglas de cooperación internacional orientado al futuro.