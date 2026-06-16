Costa Rica busca exportar carne de cerdo a Corea del Sur

Del 16 al 24 de junio, el Ministerio de Seguridad Alimentaria de Corea evalúa los protocolos de inocuidad y seguridad en el sector de producción de carne porcina en Costa Rica.

La República de Corea realiza una auditoría en el sistema de producción e inspección sanitaria de la producción porcina en Costa Rica, como un paso para la autorización de exportaciones hacia el país asiático.

La revisión se realizará del 16 al 24 de junio, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Esta auditoría está a cargo del Ministerio de Seguridad Alimentaria y Medicamentos de la República de Corea (MFDS por sus siglas en inglés) en coordinación del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

El cotejo se enfocará además en el cumplimiento de la normativa vigente por parte de los establecimientos.

Fernando Vargas, viceministro del MAG, dijo que la visita de las autoridades coreanas constituye una oportunidad para validar el trabajo de los productores, la industria y las autoridades de vigilancia sanitaria.

Durante la inspección se revisarán los protocolos de seguridad e inocuidad de alimentos implementados por los establecimientos, además de los sistemas de inspección y control aplicados por Senasa.

Al cierre de 2025, Costa Rica exportó $57,9 millones hacia el país asiático e importó $278,15 millones, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

La Nación solicitó sus valoraciones a la Cámara Costarricense de Porcicultores (Caporc) y se está a la espera de respuesta.

Luis Matamoros, director del Senasa, estimó que esta auditoría es un paso fundamental para el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Costa Rica y Corea en el sector de alimentos, y permitirá nuevas oportunidades de exportación.

Los datos de Procomer revelan que las exportaciones de carne de cerdo sumaron $59 millones a 2024, último año registrado. Nicaragua fue el destino.

Costa Rica y Corea del Sur mantienen vigente un Tratado de Libre Comercio (TLC) desde el 1.º de noviembre de 2019.

Corea del Sur es considerado uno de los países líderes en la industria de semiconductores a nivel global.