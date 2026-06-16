Economía

Costa Rica busca exportar carne de cerdo a Corea del Sur

Las autoridades sanitarias de Corea del Sur inspeccionan el sistema de producción porcina en Costa Rica. El MAG y Senasa coordinan la revisión

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Por Gustavo Ortega Campos
13/02/2020 Planta industrial de Carnes Zamora, en Barreal de Heredia. Proceso para separación de los cortes de carne de cerdo. Carnes Zamora es la primera empresa de Centroamérica en exportar cerdo a China. Fotos: Carlos González.
Del 16 al 24 de junio, el Ministerio de Seguridad Alimentaria de Corea evalúa los protocolos de inocuidad y seguridad en el sector de producción de carne porcina en Costa Rica. (Carlos González)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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