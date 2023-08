Google empezará a eliminar cuentas inactivas el 1.º de diciembre

Madrid. Google comenzará a eliminar las cuentas que hayan estado inactivas durante dos años a partir del 1 de diciembre. Esta fecha fue confirmada después de que la empresa adelantara sus planes en mayo y que sigue a la implementación del cambio este fin de semana.

La empresa tecnológica extendió el período de inactividad de una cuenta de un año a dos años. Esto implica que si un usuario no ha accedido ni utilizado su cuenta en ese lapso de tiempo, su cuenta podría ser eliminada, así como los datos asociados a ella.

Esta medida fue anunciada en mayo, cuando Google explicó que una cuenta que no se ha utilizado durante un período prolongado tiene más probabilidades de ser comprometida, ya que es posible que los propietarios no hayan configurado la autenticación en dos factores.

Este sábado, Google confirmó la implementación de este cambio y estableció la fecha en que comenzarán a eliminarse las cuentas inactivas: a partir del 1 de diciembre de 2023. Esta información se detalla en el correo informativo que se envió a los usuarios de cuentas de Google.

“Este cambio se aplicará a cualquier cuenta de Google inactiva, es decir, una cuenta que no haya sido utilizada o en la que no se haya iniciado sesión durante dos años”, recalca la compañía tecnológica. No obstante, también menciona algunas excepciones, como que este proceso solo afectará a las cuentas de usuarios individuales y no tendrá impacto en las cuentas empresariales ni en las de instituciones educativas.

Además, no se eliminarán las cuentas inactivas que tengan canales, vídeos o comentarios en YouTube, ni aquellas que posean un saldo en tarjetas regalo o una aplicación publicada en tiendas de aplicaciones como Play Store.

Sin embargo, Google recomienda iniciar sesión en la cuenta al menos una vez cada dos años para mantenerla activa, ya que de esta manera se considerará que está en uso. La realización de acciones como leer o enviar correos electrónicos, utilizar Google Drive, ver vídeos en YouTube, compartir fotos, descargar aplicaciones, realizar búsquedas en Google o iniciar sesión en servicios de terceros ayudará a mantener el estado de “cuenta activa”.

