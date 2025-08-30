Economía

Compré una vivienda en condominio y el antiguo dueño dejó cuotas de mantenimiento sin pagar; ¿quién las debe cancelar?

Abogada explica los procedimientos que establece la ley

Por Arianna Villalobos Solís

Imagine que encuentra la casa ideal para vivir en un condominio, la amuebla a su gusto y comienza una nueva etapa. Sin embargo, pocos días después, la administración del residencial le notifica que debe pagar las cuotas de mantenimiento que el propietario anterior nunca pagó. Surge entonces la duda: ¿está obligado el nuevo dueño a asumir la deuda?








Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

