¿Barato o costoso? Comparamos los precios de 4 productos de IKEA en Estados Unidos, Colombia y República Dominicana

IKEA opera a través de una combinación de 486 tiendas, comercio electrónico y puntos de recogida de pedidos en 63 mercados del mundo.

IKEA, la marca sueca de muebles y decoración para el hogar, dio a conocer recientemente que abrirá operaciones en Costa Rica. Tras el anuncio, una de las principales dudas que puede surgir entre los consumidores es: ¿cómo serán los precios?

Mientras tanto, para tener una referencia de los precios que maneja esta compañía, La Nación comparó, en los respectivos sitios web, cuánto cuestan cuatro artículos de la tienda sueca en tres países de América donde tiene operaciones: Estados Unidos, Colombia y República Dominicana.

Los resultados del ejercicio muestran que, según el país, un mismo producto de IKEA puede tener precios diferentes. A continuación, los detalles:

El Departamento de Expansión de IKEA en Costa Rica y Panamá indicó por escrito a La Nación que la compañía mantiene su compromiso de ofrecer productos a precios asequibles.

“Los análisis de mercado mostraron que Costa Rica es un mercado propicio donde la sostenibilidad y la asequibilidad son valoradas. Si bien se reconoce que factores externos pueden hacer que estas ambiciones sean más difíciles, el objetivo de IKEA es minimizar cualquier impacto potencial en los precios y asegurar que IKEA siga siendo asequible”, agregó.

En el catálogo en línea, IKEA ofrece artículos como camas, mesas de noche, escritorios, sillas, sofás, armarios, cómodas y estanterías. Según informó el Departamento, la oferta de productos en Costa Rica estará adaptada a las necesidades del mercado local.

Por ahora, la empresa no ha informado cuál será la ubicación de su primera tienda en el país, ni la fecha de apertura.

