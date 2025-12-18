Cognizant refuerza su presencia en Costa Rica con más de 500 contrataciones durante 2025

La expansión de Cognizant en 2025 incluyó 500 nuevas plazas y mayor infraestructura, lo que fortaleció la posición de Costa Rica como destino para multinacionales de servicios. Imagen de la Zona Franca América.

Cognizant Technology Solutions registró en 2025 uno de los crecimientos más relevantes desde que inició operaciones en Costa Rica en 2013. La empresa concretó más de 500 contrataciones y amplió su infraestructura a tres centros de operación en Zona Franca América, según informó la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

De acuerdo con la entidad, esta expansión fortaleció el posicionamiento de Costa Rica como una plataforma competitiva para la prestación de servicios de alto valor agregado y para el crecimiento de multinacionales del sector servicios intensivos en conocimiento.

Procomer detalló que en 2024 los servicios basados en conocimiento alcanzaron exportaciones por $9.280 millones, con un crecimiento anual promedio de 12,2% durante los últimos cinco años. Estas cifras reflejaron el tránsito de la economía costarricense hacia actividades de mayor especialización.

Dentro de este grupo, las tecnologías de información y comunicación (TIC) representaron el 26% del total exportado, lo que consolidó a este segmento como uno de los de mayor sofisticación y demanda en el país, según los datos divulgados por la promotora.

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, indicó que la apertura de 500 nuevos empleos por parte de Cognizant evidenció la confianza de las empresas internacionales en el clima de inversión nacional. El jerarca señaló que este crecimiento respondió a políticas públicas orientadas a atraer inversión y al talento humano altamente calificado, que posicionó a Costa Rica como un hub estratégico para operaciones de alto valor agregado.

Por su parte, la gerente general de Procomer, Laura López, destacó que la calidad del talento costarricense fue un factor determinante para expansiones como la de Cognizant. Agregó que el crecimiento de la compañía en 2025 demostró la capacidad del país para sostener operaciones que dependen de habilidades técnicas, dominio de idiomas y procesos avanzados, lo que reforzó la imagen de Costa Rica como socio confiable para empresas globales.

Cognizant opera en Costa Rica desde 2013 con un enfoque en procesos profesionales y servicios empresariales relacionados con idiomas, cadena de suministro y ventas.