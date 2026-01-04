Claves fiscales del 2026

Iniciamos un nuevo año, usualmente lleno de planes; con metas, propósitos, retos y en general con una esperanza de que el año nuevo sea mejor que el anterior.

En materia fiscal ocurre lo mismo, las autoridades fiscales nacionales y organismos internacionales tienen una serie de planes con una agenda específica por cumplir.

Tomando en consideración que en Costa Rica el año 2026 será un año electoral, aunado a las negociaciones que se están generando a nivel mundial para continuar con la implementación de las acciones BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), comparto con ustedes las que considero serán las claves fiscales a tomar en consideración en este 2026.

A nivel local:

Sostenibilidad fiscal y control del déficit público : el país mantiene un déficit fiscal alto que incrementa el nivel de la deuda pública; deuda que sigue representando un alto porcentaje del PIB (sobre el 60%), por lo que es prioritario fortalecer la recaudación tributaria y mejorar la eficiencia del gasto público para lograr estabilidad financiera.

: el país mantiene un déficit fiscal alto que incrementa el nivel de la deuda pública; deuda que sigue representando un alto porcentaje del PIB (sobre el 60%), por lo que es prioritario fortalecer la recaudación tributaria y mejorar la eficiencia del gasto público para lograr estabilidad financiera. Reforma tributaria estructural: no me refiero a la aprobación de más impuestos, me refiero a que como país tenemos pendiente una reforma integral que simplifique el sistema tributario, mejore la progresividad y reduzca la evasión fiscal. Con las nuevas herramientas tecnológicas hay tareas pendientes importantes como la formalización de más sectores y mejorar el cumplimiento tributario.

A nivel internacional:

Implementación y consolidación de un marco fiscal global justo, eficiente y sostenible que permita abordar los desafíos derivados de la economía digital, la competencia fiscal perjudicial, la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS), así como garantizar la sostenibilidad fiscal frente a los crecientes déficit y deuda pública a nivel mundial.

Implementación efectiva del Pilar 1 y Pilar 1 de BEPS: Pilar 1 en lo que respecta a gravar de manera justa los beneficios de multinacionales digitales donde generen valor, y Pilar 2 en lo que respecta al establecimiento de un impuesto mínimo global para evitar la competencia fiscal desleal y el traslado artificial de beneficios entre jurisdicciones.

Les deseo a todos un 2026 lleno de éxitos y soluciones que permitan a Costa Rica avanzar hacia un futuro fiscal más sólido, justo y sostenible. Que este nuevo año traiga oportunidades para crecer y construir juntos un país más próspero.