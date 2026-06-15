Clave Fiscal: Saldos inconsistentes, el problema que golpea al contribuyente

En los últimos años, la Dirección General de Tributación (DGT) ha enfrentado crecientes dificultades para conciliar los llamados “saldos inconsistentes”, es decir, diferencias entre los registros del contribuyente y los datos en poder de la Administración Tributaria Digital.

Estos saldos −que incluyen retenciones, percepciones, declaraciones rectificadas y montos a favor− generan incertidumbre administrativa, presión financiera y costos indirectos para personas y empresas.

Las inconsistencias surgen por múltiples factores: errores en declaraciones de terceros, diferencias en fechas o codificaciones contables, fallas en la actualización de sistemas y criterios divergentes de interpretación normativa. A esto se suma la heterogeneidad en capacidades tecnológicas y administrativas, especialmente en pymes y trabajadores independientes, lo que dificulta la conciliación correcta.

Mario Hidalgo, Grant Thornton Costa Rica. (MARVIN_CARAVACA/Grant Thornton)

En liquidez, muchos contribuyentes ven retenidos montos que consideran propios, afectando su flujo de caja y, en el caso de pymes, el pago de proveedores o planillas.

En costos, la resolución implica tiempo, asesoría especializada y, en ocasiones, procesos formales o judiciales.

Además, las discrepancias pueden derivar en multas e intereses, incluso cuando existe buena fe. Esto deteriora la confianza en la administración y afecta la cultura de cumplimiento, con efectos regresivos sobre quienes tienen menor capacidad técnica.

A nivel sistémico, la acumulación de saldos inconsistentes reduce la eficiencia recaudatoria. La DGT destina recursos significativos a conciliaciones manuales y atención de recursos, limitando funciones estratégicas de control.

Entre las causas destacan la integración imperfecta de bases de datos entre entidades, validaciones automatizadas insuficientes, falta de retroalimentación clara al contribuyente y debilidades en educación tributaria.

Para abordar el problema, se plantean tres líneas: primero, implementar sistemas de conciliación automatizada con trazabilidad, reglas flexibles y priorización según impacto en liquidez. Segundo, fortalecer la asistencia mediante unidades especializadas, guías prácticas y notificaciones claras. Tercero, actualizar normas con plazos obligatorios de respuesta, procedimientos simplificados para devoluciones y mayor interoperabilidad institucional.

Atender los saldos inconsistentes exige mejoras tecnológicas, claridad procedimental y mejor servicio al contribuyente. Sin acciones coordinadas, estos problemas seguirán generando costos financieros y reputacionales, particularmente para los contribuyentes más vulnerables.