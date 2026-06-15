Economía

Clave Fiscal: Saldos inconsistentes, el problema que golpea al contribuyente

¿Sabe cómo impactan los saldos inconsistentes de Tributación a las pymes en Costa Rica? Conozca las propuestas para frenar este golpe al flujo de caja.

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Por Mario Hidalgo

En los últimos años, la Dirección General de Tributación (DGT) ha enfrentado crecientes dificultades para conciliar los llamados “saldos inconsistentes”, es decir, diferencias entre los registros del contribuyente y los datos en poder de la Administración Tributaria Digital.








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