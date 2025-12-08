Clave Fiscal: Nueva resolución sobre normas contables

En el portal web del Ministerio de Hacienda, se encuentra en consulta pública un proyecto de resolución de la Dirección General de Tributación (DGT) denominado “Criterios interpretativos sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera respecto a la normativa tributaria”.

La idea central es facilitar la aplicación práctica, desde un punto de vista contable, de las diferentes leyes y reglamentos tributarios, que obligan a los contribuyentes a llevar su contabilidad conforme a las NIIF siempre que no contradigan la normativa fiscal, prevaleciendo esta última en caso de conflicto.

De este modo se reafirma la vigencia de las NIIF y NIIF para PYMES, adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (CCPCR).

Cabe señalar que la Junta Directiva del CCPCR adoptó las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) en el año 2001; y posteriormente, mediante acuerdos de los años 2014 y 2022 ha adoptado, de forma plena, el conjunto de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus respectivas interpretaciones, como principios de contabilidad generalmente aceptados en el país.

Esto con el propósito de fomentar la calidad, comparabilidad, transparencia y la eficiencia en la preparación de los estados financieros de las empresas.

Recordemos que, desde la óptica del derecho tributario, los registros contables basados en NIIF se aceptan como elemento de prueba, pero pueden ser desvirtuados por evidencia externa.

Por otra parte, a través de esta resolución, la DGT reconoce la necesidad de actualizar y reemplazar la resolución DGT-RES-029-2018, debido al impacto de las nuevas normas contables en la determinación de la renta imponible; pero a la vez se deja claro que los criterios emitidos no sustituyen ni modifican las leyes, sino que buscan armonizarlas con las NIIF cuando sea posible.

Debe tenerse en cuenta, eso sí, que se excluyen expresamente las NIIF del Sector Público (NIIF SP) y las NIIF S1 y S2 (sostenibilidad y clima).

Es importante también tener claro que la nueva resolución de la DGT no estaría creando trámites adicionales, sino que busca dar seguridad jurídica, definiendo cómo deben interpretarse las NIIF dentro del marco tributario costarricense, pero respetando siempre la primacía de la normativa fiscal.