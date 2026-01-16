China rompe récord y vende más de un automóvil por segundo al alcanzar 34 millones en 2025

China vendió 34,4 millones de automóviles en 2025, más de uno por segundo. El crecimiento lo impulsaron los eléctricos y el país también lideró las exportaciones globales.

China consolidó en 2025 su liderazgo absoluto en el mercado automotor mundial. El país vendió 34,4 millones de automóviles, lo que equivale a más de un vehículo por segundo durante todo el año. El dato lo divulgó la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM) y marcó un nuevo máximo histórico.

El volumen representó un crecimiento de 9,4% en comparación con 2024. Con ese resultado, China se mantuvo por 17.º año consecutivo como el mayor consumidor de automóviles del planeta.

El impulso principal llegó desde los vehículos de nueva energía, categoría que agrupa automóviles eléctricos, híbridos enchufables e híbridos de autonomía extendida. Este segmento creció 28,2% interanual y alcanzó 16,5 millones de unidades. Esa cifra significó 47,9% del mercado total. China lideró la movilidad eléctrica global desde hace 11 años.

Las proyecciones para 2026 anticipan otro año de cifras elevadas. La CAAM estimó que los vehículos de nueva energía podrían llegar a 19 millones de unidades. El mercado total superaría los 35 millones de registros.

Los automóviles más vendidos en China en 2025

El automóvil más vendido del país en 2025 fue un modelo eléctrico. El Geely EX2, conocido localmente como Xingyuan, encabezó el ranking con 465.775 unidades. El modelo superó con amplitud a varios rivales de BYD.

En la segunda posición se ubicó el Wuling Hongguang Mini EV, con 435.599 unidades. El Tesla Model Y cerró el podio con 425.337 automóviles.

La lista de los 30 modelos más vendidos incluyó una fuerte presencia de marcas chinas y una combinación de eléctricos, híbridos y automóviles de combustión interna. Entre los modelos destacados figuraron el BYD Qin Plus, el Nissan Sylphy, el Volkswagen Lavida, el Xiaomi SU7 y el Toyota Camry, según datos de la CAAM.

China lidera también las exportaciones de automóviles

China no solo dominó el consumo interno. En 2025 se convirtió en el mayor exportador de automóviles del mundo, al superar a Japón. El sector exportador creció 21,1% y superó los 7 millones de vehículos enviados a distintos mercados.

Las exportaciones de automóviles eléctricos e híbridos enchufables alcanzaron 2,61 millones de unidades. Ese volumen duplicó el registrado en 2024. La marca que más exportó fue Chery, con 1,34 millones de automóviles destinados al exterior.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.