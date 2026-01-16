Economía

China rompe récord y vende más de un automóvil por segundo al alcanzar 34 millones en 2025

El mercado chino creció 9,4% en 2025 y casi la mitad de las ventas correspondieron a vehículos eléctricos e híbridos, según datos oficiales del sector

Por O Globo / Brasil / GDA
Expertos en consumo y carros eléctricos advierten sobre la importancia de una política de precios clara en toda la red de BYD.
China vendió 34,4 millones de automóviles en 2025, más de uno por segundo. El crecimiento lo impulsaron los eléctricos y el país también lideró las exportaciones globales. (HECTOR RETAMAL/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

