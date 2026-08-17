Economía

China amplía a 30 los bancos autorizados a operar con el yuan digital

El Banco Popular de China sumó ocho nuevas entidades financieras a la red del yuan digital, elevando a 30 el número de bancos autorizados para operar con la moneda del banco central

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Por Europa Press
China concretó la segunda gran expansión de la red operativa del yuan digital al autorizar a ocho nuevos bancos comerciales. La medida busca acelerar el uso de su divisa digital y ampliar la inclusión financiera. (STR)







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