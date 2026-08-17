China amplía a 30 los bancos autorizados a operar con el yuan digital

China concretó la segunda gran expansión de la red operativa del yuan digital al autorizar a ocho nuevos bancos comerciales. La medida busca acelerar el uso de su divisa digital y ampliar la inclusión financiera.

Madrid. El Banco Popular de China (BPC) incorporó a ocho nuevos bancos a la red de entidades operativas autorizadas para realizar transacciones en yuanes digitales, que alcanza así un total de 30.

La lista expandida añade a Ping An Bank, Hengfeng Bank, Bohai Bank, Shanghai Bank, Hangzhou Bank, Huishang Bank, Changsha Bank y Guangxi Beibu Gulf Bank como nuevos operadores autorizados.

El banco central chino explicó su decisión por la necesidad de “desarrollar de manera sostenida el yuan digital”, ampliar la inclusión de los servicios en yuanes digitales y responder continuamente a la demanda pública de servicios seguros, convenientes y eficientes.

En este sentido, la institución apuntó que seguirá ampliando el número de instituciones operativas de manera ordenada, de acuerdo con los principios de mercado y la legalidad, para estimular aún más el entusiasmo y la creatividad de los agentes del mercado y construir un entorno competitivo abierto, inclusivo y justo para el desarrollo del yuan digital.

Se trata de la segunda gran expansión de la lista de entidades autorizadas, después de que el pasado mes de marzo fueran incorporadas una docena de instituciones financieras a los diez bancos inicialmente autorizados como operadores del yuan digital.

China comenzó a probar el yuan digital en 2019, convirtiéndose en una de las primeras grandes economías en experimentar a gran escala con una moneda digital de banco central, cuyo uso se ha extendido desde pagos minoristas y transferencias de nóminas hasta servicios gubernamentales, liquidaciones corporativas y pagos transfronterizos.

Sin embargo, el periódico South China Morning Post apunta que la adopción del yuan digital en el sector minorista ha sido relativamente lenta, ya que los consumidores chinos siguen prefiriendo usar soluciones como Alipay y WeChat Pay, lo que plantea a Pekín el reto de fomentar un uso más generalizado de su moneda digital de banco central.