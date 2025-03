Chaves critica a Comisión de la Competencia y corrige a jerarca del MEIC por decreto sobre precio de medicinas

El presidente Rodrigo Chaves arremetió este miércoles contra el órgano superior de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) y corrigió a la jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Patricia Rojas, por el alcance del decreto que regula los márgenes de ganancia en la venta de las medicinas, vigente desde el 18 de febrero.

El pasado 15 de enero, el presidente Rodrigo Chaves firmó el Decreto Ejecutivo N° 44863-MEIC, Regulación de margen máximo de comercialización bruto de todos los medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud, con el objetivo de intervenir en los precios que pagan los consumidores.

Según este decreto, los distribuidores mayoristas tendrán un margen entre el 11% y el 28%, mientras que los minoristas (supermercados y farmacias) manejarán márgenes del 25% al 43,5%.

Debido a los efectos adversos derivados de su aplicación, la Coprocom introdujo este martes una demanda contra el Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo con la intención de anular el decreto.

Chaves criticó la actuación del órgano superior, que está conformado por tres comisionados, actualmente con una plaza pendiente de ratificación por parte de la Asamblea Legislativa.

“Que descaro este país. Coprocom, que se supone que debe defender la competencia, le puso una demanda al gobierno, diciendo que una reducción de márgenes (de precios) no es bueno. ¿Quién mueve ese títere o esos tres títeres que están ahí?... es una buena pregunta”, expresó Chaves durante la conferencia de prensa semanal de los miércoles posterior a la sesión del Consejo de Gobierno.

La Coprocom indicó que el decreto contiene una restricción al derecho de libertad de comercio y otros derechos fundamentales, que lo tornan ilegal y con roces de inconstitucionalidad.

Viviana Blanco Barboza, presidenta del órgano superior de la Coprocom, señaló a La Nación este martes que no se analizó el posible desabastecimiento que se puede generar con el decreto.

Chaves corrije a ministra del MEIC

Durante la conferencia de prensa, Patricia Rojas, jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), explicó que los resultados del decreto se verificarán en dos meses, luego de que las farmacias y droguerías comercialicen el inventario que habían adquirido con los precios anteriores.

“El decreto regula márgenes, las farmacias y las droguerías ya tienen inventarios que habían adquirido con los precios anteriores más o menos un promedio de dos meses. Hasta que pase un período de aproximadamente de dos meses es que vamos a ver efectivamente los efectos del decreto”, aseveró Rojas.

La jerarca del MEIC añadió que están haciendo monitoreo de los precios. “Todavía estamos en preliminares con los datos, hay que esperar porque tienen que salir los inventarios comprados antes del decreto”, indicó Rojas.

De inmediato, Chaves la corrigió. “No ministra, yo no entiendo, usted sabe que yo no me guardo abejón en el buche. El inventario costó lo que costó, ellos tienen que cambiar la etiqueta de precios de acuerdo al nuevo margen, esto no es un tema de dejar que salgan los inventarios, porque eso contable y lógicamente no tiene nada que ver”.

El mandatario agregó que hay que revisar “cientos de miles” de facturas electrónicas en la cadena de distribución de medicinas.

“Estamos viendo cómo hacemos para revisar esas facturas. No sabemos todavía si ellos han cambiado de precios y veremos qué pasa. La bronquita que tendrían con el gobierno si no lo cambian, pero no es que hay que esperar que salga el inventario porque despúes va a salir La Nación y va a decir ‘miente la ministra’ o se equivocó o yo le entendí mal”, dijo Chaves.