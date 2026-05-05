CDP en colones: conozca cuánto pagan 13 entidades financieras en Costa Rica por los certificados de depósito a plazo

Las entidades financieras en Costa Rica establecen montos mínimos de inversión para abrir un certificado de depósito a plazo (CDP).

Si usted tiene dinero ocioso en colones puede considerar trasladarlo a un certificado de depósito a plazo (CDP), una alternativa que le permite generar intereses sobre esos recursos.

El CDP es un instrumento financiero de bajo riesgo que se ofrece en el sistema financiero nacional, por lo que sus rendimientos tienden a ser relativamente conservadores en comparación con alternativas más sofisticadas.

Actualmente, la mayoría de las entidades permiten abrir un certificado a través de sus plataformas digitales, ya sea en sus sitios web o aplicaciones móviles, sin necesidad de acudir a una sucursal.

Las tasas de interés varían entre bancos, cooperativas, mutuales y financieras. Para este artículo, La Nación consultó a 13 entidades sobre los rendimientos netos —es decir, aquellos que ya descontaron el impuesto sobre la renta de los rendimientos— y al vencimiento que ofrecen a sus clientes por un CDP en colones a tres, seis, nueve y 12 meses.

Según la consulta, una cooperativa lidera los rendimientos en los cuatro plazos analizados.

El funcionamiento de un CDP es sencillo: el cliente define el monto a invertir, la moneda, el plazo y la periodicidad del pago de sus intereses —mensual, trimestral, semestral, anual, al vencimiento—.

Una vez definidos estos parámetros, la entidad financiera indica cuál es la tasa de interés que le pagará por el instrumento. A mayor plazo, mayor será el rendimiento ofrecido.

De acuerdo con datos preliminares del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el saldo de los depósitos a plazo en moneda nacional mantenidos en el sistema financiero era de ¢9 billones a abril pasado, lo que representa una disminución de 0,18% respecto a los ¢9,02 billones registrados al mismo mes de 2025.

Cumplimiento del plazo pactado

Dependiendo de la entidad financiera con la que se aperture el CDP, si un cliente requiere el dinero del instrumento antes del vencimiento puede hacerlo, pero deberá asumir una comisión de penalización.

No obstante, en otras entidades del sistema financiero nacional, la opción de redimir el certificado de forma anticipada no está disponible, por lo que las personas tienen que esperar a que su certificado cumpla con el tiempo definido.

Por ello, es fundamental elegir cuidadosamente el periodo de inversión, de acuerdo con sus necesidades de liquidez.