Economía

CDP en colones: conozca cuánto pagan 13 entidades financieras en Costa Rica por los certificados de depósito a plazo

A abril de 2026, el saldo de los depósitos a plazo en moneda nacional mantenidos en el sistema financiero era de ¢9 billones

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Por Mónica Cerdas Gómez
Mano sostiene varios billetes de colones costarricenses de distintas denominaciones, en referencia a los cambios en el gasto de consumo de los hogares según la Enigh 2024 y las variaciones entre quintiles de ingresos.
Las entidades financieras en Costa Rica establecen montos mínimos de inversión para abrir un certificado de depósito a plazo (CDP). (Shutterstock /Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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