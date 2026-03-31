Economía

CCSS perdió más de ¢100.000 millones por subsidiar atención de accidentes de tránsito en cinco años

Gerencia Financiera de CCSS plantea eliminar tope del Seguro Obligatorio Automotor en su nueva política de sostenibilidad para el Seguro de Salud

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen la fachada de la CCSS y una calle con motos y vehículos
La CCSS busca eliminar el tope de cobertura del SOA, lo que trasladaría el costo total de los accidentes de tránsito a las primas que se pagan en el marchamo. (Rafael Pacheco y Jose Cordero/Rafael Pacheco y Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.