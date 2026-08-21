Economía

CCSS cobra cuota mucho mayor a trabajadores independientes que a asalariados; ¿cómo lo justifica?

Expertos argumentan que esquema para independientes eleva la tasa de contribución respecto a asalariados. CCSS asegura que cuotas responden a criterios técnicos y jurídicos

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Por Arianna Villalobos Solís
¿Por qué los trabajadores independientes pagan más según su ingreso? Expertos cuestionan el modelo y la CCSS explica cómo sustenta las cuotas. (Jose Cordero)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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