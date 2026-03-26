Cámara de la industria alimentaria de Costa Rica elige presidente

El empresario Diego Rojas asume la presidencia de la Cacia hasta el 2028.

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) designó a Diego Rojas como nuevo presidente de su Junta Directiva, puesto que ocupará hasta el año 2028.

Rojas cuenta con más de 15 años de trayectoria dentro de la organización y es propietario de Alimer S.A., una compañía nacional con cerca de 30 años en el mercado, dedicada a la producción y comercialización de alimentos envasados, como vegetales, frijoles y frutas en almíbar.

Además se desempeñó como tercer vicepresidente en la administración 2024-2026, desde donde participó en las principales acciones del sector frente a crisis logísticas, regulatorias, comerciales y de mercado.

Tras su nombramiento, Rojas señaló que su gestión se enfocará en impulsar acciones concretas en temas como seguridad jurídica, comercio internacional y encadenamientos productivos, con especial atención en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

El nuevo presidente estará acompañado por una junta directiva para el periodo 2024-2026, conformada por representantes de distintas empresas del sector. (Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA)/Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA))

Nueva junta directiva

El nuevo presidente estará acompañado por una junta directiva para el periodo 2024-2026, conformada por representantes de distintas empresas del sector: