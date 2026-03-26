Cámara de la industria alimentaria de Costa Rica elige presidente

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) designó a Diego Rojas como nuevo presidente de su Junta Directiva, puesto que ocupará hasta el año 2028.
Rojas cuenta con más de 15 años de trayectoria dentro de la organización y es propietario de Alimer S.A., una compañía nacional con cerca de 30 años en el mercado, dedicada a la producción y comercialización de alimentos envasados, como vegetales, frijoles y frutas en almíbar.
Además se desempeñó como tercer vicepresidente en la administración 2024-2026, desde donde participó en las principales acciones del sector frente a crisis logísticas, regulatorias, comerciales y de mercado.
Tras su nombramiento, Rojas señaló que su gestión se enfocará en impulsar acciones concretas en temas como seguridad jurídica, comercio internacional y encadenamientos productivos, con especial atención en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
Nueva junta directiva
El nuevo presidente estará acompañado por una junta directiva para el periodo 2024-2026, conformada por representantes de distintas empresas del sector:
- Presidente: Diego Rojas (Alimer S.A.)
- Primer vicepresidente: Alfredo Lara (Heineken)
- Segundo vicepresidente: Henry Zúñiga (4 Drinks)
- Tercer vicepresidente: Jessica Brenes (Nueces Industriales)
- Secretario: Guillermo Alonso (Auto Deli)
- Prosecretario: William Segura (Coca-Cola)
- Tesorero: Xavier Viteri (Crispy Churros)
- Protesorero: Luis Obando (Dos Pinos)
- Vocal 1: Francisco Medrano (Alimentos Pro Salud)
- Vocal 2: Melissa Quesada (Trisan)
- Vocal 3: Marco Asís (Sigma)
- Vocal 4: Elizabeth Valverde (Nestlé Costa Rica)
- Vocal 5: Margarita Gómez (Grupo Nutresa)
- Vocal 6: José Miguel Fallas (CMI)
- Vocal 7: Guillermo Morales (Inolasa)
- Fiscal: Héctor Hoffmaister (Nutrisnacks)
- Vicefiscal: Asdrúbal Vargas (Cargill)