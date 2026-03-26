Economía

Cámara de la industria alimentaria de Costa Rica elige presidente

Diego Rojas asume la presidencia de Cacia tras la gestión de Juan Ignacio Pérez, marcada por crisis y presión internacional

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Por Hillary Benavides Meléndez
El empresario Diego Rojas asume la presidencia de la Cacia hasta el 2028.
El empresario Diego Rojas asume la presidencia de la Cacia hasta el 2028. (Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA)/Cortesía)







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Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

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