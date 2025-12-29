Cadena Hilton reabrirá hotel en montañas de Heredia; ya recibe reservas

Cadena estadounidense tendrá nuevo hotel en las montañas de Heredia que operará bajo la marca Tapestry Collection by Hilton.

La cadena Hilton operará un nuevo hotel en las montañas de San Rafael de Heredia, bajo el nombre Montara Hotel, Tapestry Collection by Hilton.

La empresa estadounidense reabrirá su establecimiento en donde quedaba el histórico hotel La Condesa que cerró en octubre del 2014.

Según el sitio web de Hilton, ya es posible realizar reservaciones, aunque la disponibilidad para hospedarse iniciará a partir de noviembre de 2026.

El hotel contará con 97 habitaciones, dos restaurantes y tarifas que rondan los $140 por noche.

Entre los servicios anunciados se incluyen gimnasio, spa, piscina bajo techo y boutique. El establecimiento no permitirá el ingreso de mascotas.

Cierre de La Condesa

En octubre del 2014, el hotel La Condesa despidió a 120 trabajadores y cerró definitivamente.

En ese momento, se informó sobre una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), unos ¢266 millones por cuotas obrero-patronales.

En varias oportunidades la CCSS realizó el cierre temporal del hotel por morosidad. En setiembre del 2014 se cerró temporalmente por cinco días, debido a los atrasos en la cancelación de una cuota de ¢87 millones.

En octubre de ese año, unos 40 exempleados del hotel llegaron a ese inmueble acompañados de una jueza y con una orden de embargo.

Los trabajadores pretendían recuperar parte del dinero que el hotel les adeuda con algunos de los bienes que quedan dentro de sus instalaciones.