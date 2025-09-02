Cadena de restaurantes abrirá en Moravia su local número 11 en Costa Rica

La cadena Così abrirá su local número 11 en Plaza Lincoln, en Moravia.

Così prepara la apertura de su restaurante número 11 en Costa Rica en Plaza Lincoln en Moravia.

Así lo pudo constató La Nación como parte de los preparativos de la empresa en la inauguración del nuevo local.

En mayo pasado, la franquicia de comida anunció su llegada al centro comercial Paseo Metrópoli, en Cartago, según informó El Financiero.

Ambos locales se unen a los nueve restaurantes que la firma opera en la Gran Área Metropolitana.

Actualmente, hay restaurantes en Paseo de las Flores y Oxígeno, en Heredia; en Multiplaza de Escazú y Curridabat; en Ciudad del Este, en Curridabat; y en City Place Santa Ana; en Plaza Real, en Alajuela; Plaza Carolina, en San Pedro; y en La Sabana.

La marca abrió su primer restaurante en Costa Rica en diciembre del 2012, en Multiplaza Escazú.

La especialidad de la compañía son los sándwiches, pizzas, ensaladas, entre otros.