Economía

Cadena de restaurantes abrirá en Moravia su local número 11 en Costa Rica

Così inaugurará su local número 11 en Costa Rica, en Plaza Lincoln

Por Óscar Rodríguez
La cadena Così abrirá su local número 11 en Plaza Lincoln, en Moravia.
La cadena Così abrirá su local número 11 en Plaza Lincoln, en Moravia. (La Nación/La Nación)







Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

