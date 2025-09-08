Economía

Cadena costarricense inicia plan de expansión internacional en Centroamérica

El Novillo Alegre abre su primera franquicia internacional en El Salvador, en una alianza que busca consolidar su crecimiento en Centroamérica.

Por Gustavo Ortega Campos
Vista exterior del restaurante El Novillo Alegre en Costa Rica, cadena especializada en cortes de carne al estilo argentino que abrirá su primera franquicia internacional en El Salvador.
Fachada de uno de los restaurantes El Novillo Alegre en Costa Rica. La cadena de origen costarricense anunció su expansión internacional con la primera franquicia en San Salvador, en alianza con el Grupo Cireba. (Cortesía El Novillo Alegre/Cortesía El Novillo Alegre)







