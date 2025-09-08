Cadena costarricense inicia plan de expansión internacional en Centroamérica

Fachada de uno de los restaurantes El Novillo Alegre en Costa Rica. La cadena de origen costarricense anunció su expansión internacional con la primera franquicia en San Salvador, en alianza con el Grupo Cireba.

La cadena costarricense de restaurantes El Novillo Alegre anunció la apertura de la primera franquicia internacional en El Salvador. El proyecto será desarrollado en alianza con el Grupo Cireba, especializado en el sector gastronómico de ese país.

La marca, especializada en cortes de carne a la parrilla al estilo argentino, tiene 12 restaurantes en Costa Rica, ubicados en cinco provincias: San José, Cartago, Puntarenas, Heredia y Alajuela.

Por medio de un comunicado de prensa, El Novillo Alegre informó que Grupo Cireba presentó la propuesta para llevar la marca a su país. La primera sede abrirá en diciembre de este año en el distrito de San Benito, San Salvador.

“Este paso con El Salvador es apenas el inicio de un proyecto que venimos gestando desde hace mucho tiempo”, señaló Leandro Aldaburu, gerente general de El Novillo Alegre en Costa Rica.

El Novillo Alegre evalúa dos esquemas de capacitación para el personal salvadoreño: enviar a su equipo costarricense para entrenar a la planilla salvadoreña, o recibir en Costa Rica a colaboradores de Grupo Cireba para procesos de formación intensiva. “La meta es garantizar que la experiencia de servicio y calidad sea idéntica a la que disfrutan los clientes costarricenses”, informó la cadena.

La marca plantea que esta apertura permitirá consolidar su presencia y abrir camino a futuras franquicias internacionales, con miras hacia Panamá entre los próximos destinos de interés para la expansión.

En el modelo de franquicias participa el franquiciado, quien es el inversionista interesado en desarrollar la marca, y el franquiciante, dueño de la marca. Generalmente, el franquiciado paga una cuota conocida como royalty o regalía.

Además del royalty, se puede exigir una cuota para publicidad corporativa y un presupuesto propio para promocionar el local.

“El Novillo Alegre nació como un restaurante pequeño en Costa Rica y hoy cuenta con 12 locales a nivel nacional. Llegar a El Salvador significa orgullo, esfuerzo compartido y una enorme satisfacción para todos nuestros colaboradores”, comentó Aldaburu.